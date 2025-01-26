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При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 26.01.2025 (обновлено: 14:41 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/obstrel-1995551226.html
При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель
При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 26.01.2025
При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Васильевского муниципального округа Запорожской области, снаряд попал в частное подворье, сообщил... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:39:00+03:00
2025-01-26T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Васильевского муниципального округа Запорожской области, снаряд попал в частное подворье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель - мужчина 1943 года рождения", - написал Балицкий. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Обязательно окажем помощь и поддержку", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель

Балицкий: при обстреле ВСУ Запорожской области в частном подворье погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Васильевского муниципального округа Запорожской области, снаряд попал в частное подворье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель - мужчина 1943 года рождения", - написал Балицкий.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Обязательно окажем помощь и поддержку", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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