https://ria.ru/20250126/obstrel-1995551226.html

При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель

При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 26.01.2025

При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Васильевского муниципального округа Запорожской области, снаряд попал в частное подворье, сообщил... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:39:00+03:00

2025-01-26T14:39:00+03:00

2025-01-26T14:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Васильевского муниципального округа Запорожской области, снаряд попал в частное подворье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель - мужчина 1943 года рождения", - написал Балицкий. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Обязательно окажем помощь и поддержку", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия