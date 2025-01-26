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При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель
При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 26.01.2025
При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Васильевского муниципального округа Запорожской области, снаряд попал в частное подворье, сообщил... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:39:00+03:00
2025-01-26T14:39:00+03:00
2025-01-26T14:41:00+03:00
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евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Васильевского муниципального округа Запорожской области, снаряд попал в частное подворье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель - мужчина 1943 года рождения", - написал Балицкий. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Обязательно окажем помощь и поддержку", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Запорожской области погиб мирный житель
Балицкий: при обстреле ВСУ Запорожской области в частном подворье погиб мужчина