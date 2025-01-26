https://ria.ru/20250126/nelegaly-1995589866.html

В Колумбии призвали нелегалов из США урегулировать свой миграционный статус

В Колумбии призвали нелегалов из США урегулировать свой миграционный статус - РИА Новости, 26.01.2025

В Колумбии призвали нелегалов из США урегулировать свой миграционный статус

Более 15 тысяч граждан США, которые нелегально проживают в Колумбии, должны урегулировать свой миграционный статус, заявил президент южноамериканской страны... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:38:00+03:00

2025-01-26T20:38:00+03:00

2025-01-26T20:38:00+03:00

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МЕХИКО, 26 янв - РИА Новости. Более 15 тысяч граждан США, которые нелегально проживают в Колумбии, должны урегулировать свой миграционный статус, заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X после отказа принять самолеты из США с депортируемыми колумбийцами. "В Колумбии нелегально проживают 15 660 американцев. Им необходимо обратиться в нашу иммиграционную службу для урегулирования своего положения", - написал Петро/Президент Колумбии ранее запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Накануне власти Бразилии также раскритиковали США за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. "Граждане США, которые того пожелают, могут находиться в Колумбии. Я верю в свободу человека. Однако... в соответствии с колумбийским законодательством они должны легализовать свое пребывание. Вы никогда не увидите, как я сжигаю флаг США или провожу рейд по возвращению в США нелегальных иммигрантов в наручниках. Истинные либертарианцы никогда не будут посягать на свободу человека. Мы — противоположность нацистам", - добавил Петро в другом сообщении. В понедельник Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250126/kolumbiya-1995583335.html

https://ria.ru/20250125/gvatemala-1995428868.html

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в мире, сша, колумбия, бразилия, густаво петро, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025