https://ria.ru/20250126/nelegaly-1995589866.html
В Колумбии призвали нелегалов из США урегулировать свой миграционный статус
В Колумбии призвали нелегалов из США урегулировать свой миграционный статус - РИА Новости, 26.01.2025
В Колумбии призвали нелегалов из США урегулировать свой миграционный статус
Более 15 тысяч граждан США, которые нелегально проживают в Колумбии, должны урегулировать свой миграционный статус, заявил президент южноамериканской страны... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:38:00+03:00
2025-01-26T20:38:00+03:00
2025-01-26T20:38:00+03:00
в мире
сша
колумбия
бразилия
густаво петро
дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_4:0:4000:2248_1920x0_80_0_0_f21027b7a0d9beff24aa3953826cc756.jpg
МЕХИКО, 26 янв - РИА Новости. Более 15 тысяч граждан США, которые нелегально проживают в Колумбии, должны урегулировать свой миграционный статус, заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X после отказа принять самолеты из США с депортируемыми колумбийцами. "В Колумбии нелегально проживают 15 660 американцев. Им необходимо обратиться в нашу иммиграционную службу для урегулирования своего положения", - написал Петро/Президент Колумбии ранее запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Накануне власти Бразилии также раскритиковали США за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. "Граждане США, которые того пожелают, могут находиться в Колумбии. Я верю в свободу человека. Однако... в соответствии с колумбийским законодательством они должны легализовать свое пребывание. Вы никогда не увидите, как я сжигаю флаг США или провожу рейд по возвращению в США нелегальных иммигрантов в наручниках. Истинные либертарианцы никогда не будут посягать на свободу человека. Мы — противоположность нацистам", - добавил Петро в другом сообщении. В понедельник Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250126/kolumbiya-1995583335.html
https://ria.ru/20250125/gvatemala-1995428868.html
сша
колумбия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_798:0:3795:2248_1920x0_80_0_0_1cf60a9c988aad262a73a55b8e9b9cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колумбия, бразилия, густаво петро, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Колумбия, Бразилия, Густаво Петро, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
В Колумбии призвали нелегалов из США урегулировать свой миграционный статус
Президент Колумбии Петро: 15 660 американцев должны легализоваться в стране