https://ria.ru/20250126/nefteprodukty-1995524478.html

Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов

Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов - РИА Новости, 26.01.2025

Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов

Эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов включают в себя использование боновых заграждений для ограничения распространения и специальных насосов... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:19:00+03:00

2025-01-26T10:19:00+03:00

2025-01-26T10:19:00+03:00

керченский пролив

тамань (станица)

краснодарский край

оон

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_79c49abb5d2354e22583410ba3150678.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов включают в себя использование боновых заграждений для ограничения распространения и специальных насосов для сбора нефтепродуктов, а также применение химических реагентов. При этом ликвидация последствий нефтяных разливов требует принятия как краткосрочных, так и долгосрочных мер, сказали опрошенные РИА Новости эксперты. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая "Волгонефти-239", а также носовая и кормовая "Волгонефти-212". Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Первые выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной чрезвычайной ситуации регионального и муниципального характера. Отвечая на вопрос о наиболее эффективных технологиях при ликвидации разливов нефтепродуктов, основатель компании "Страховой брокер AMsec24" Антон Мельцов сказал: "При ликвидации разливов нефтепродуктов используются различные технологии, каждая из которых имеет свои особенности... Мы выделяем следующие наиболее перспективные. Используются боновые барьеры для ограничения распространения нефтепродуктов и специальные насосы для их сбора". Также собеседник агентства упомянул применение химических реагентов, которые могут "связываться с нефтепродуктами и превращать их в менее вредные вещества". Использование дронов и спутниковых технологий для мониторинга разливов и оценки их масштаба позволяет более эффективно планировать операции ликвидации, добавил Мельцов. Два этапа ликвидации аварий Статс-секретарь национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров подчеркнул необходимость двух сценариев при ликвидации последствий разливов – краткосрочного и долгосрочного. "Краткосрочные меры направлены на быстрое и видимое уменьшение загрязнённости песка перед началом курортного сезона. Главная задача – устранить негативное визуальное и санитарное воздействие мазута, чтобы обеспечить безопасность и привлекательность пляжа для отдыхающих", – объяснил он. Мазут относится к тяжёлым остаточным нефтепродуктам, имеет высокую вязкость и липкость, продолжил эксперт. Для очистки необходимы методы, комбинирующие механические (сепарация, просеивание, фильтрация) и биологические (внесение микроорганизмов, способных разлагать тяжёлые углеводороды) способы, уточнил он. После завершения неотложных аварийно-восстановительных работ следует приступить к полноценной очистке оставшегося в глубинных слоях мазута, отметил Петров. Такое двухэтапное планирование, по его словам, согласуется с практикой ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. "Мазутная шапка" Петров считает целесообразным провести картирование зоны распространения "мазутной шапки". В дальнейшем необходимо проводить регулярный мониторинг поведения этой зоны для отслеживания динамики ее изменений, добавил он. Ключевую роль моделировании распространения нефтяных пятен на водной поверхности играют технологии, основанные на машинном зрении, отметил руководитель направления машинного обучения и искусственного интеллекта группы компаний "Юзтех" Илья Смирнов. Такие технологии, по его словам, позволяют анализировать визуальные данные, полученные с помощью спутниковых снимков и беспилотных летательных аппаратов. Это значительно улучшает точность прогнозирования и мониторинга загрязнений. Затем в работу вступают системы моделирования сценариев распространения нефти. Эксперт уточнил, что при создании сценариев распространения нефтяных пятен учитывается множество факторов, в числе основных метеорологические данные, скорость и направление ветра, изменение течения и волны, температура воды, испарение. Однако задача моделирования распространения нефтяных пятен усложняется осаждением нефти на дно водоема, добавил Смирнов. "Использование современных технологий машинного зрения в сочетании с математическим моделированием распространения позволяет значительно повысить эффективность реагирования на нефтяные разливы и минимизировать их негативное воздействие на экосистему", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250124/mazut-1995339340.html

https://ria.ru/20250123/plyazhi-1995185697.html

https://ria.ru/20250114/krym-1993725798.html

https://ria.ru/20250122/rekultivatsiya-1994993009.html

керченский пролив

тамань (станица)

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

керченский пролив, тамань (станица), краснодарский край, оон, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия