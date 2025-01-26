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Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов - РИА Новости, 26.01.2025
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10:19 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/nefteprodukty-1995524478.html
Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов
Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов - РИА Новости, 26.01.2025
Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов
Эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов включают в себя использование боновых заграждений для ограничения распространения и специальных насосов... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T10:19:00+03:00
2025-01-26T10:19:00+03:00
керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
оон
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов включают в себя использование боновых заграждений для ограничения распространения и специальных насосов для сбора нефтепродуктов, а также применение химических реагентов. При этом ликвидация последствий нефтяных разливов требует принятия как краткосрочных, так и долгосрочных мер, сказали опрошенные РИА Новости эксперты. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая "Волгонефти-239", а также носовая и кормовая "Волгонефти-212". Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Первые выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной чрезвычайной ситуации регионального и муниципального характера. Отвечая на вопрос о наиболее эффективных технологиях при ликвидации разливов нефтепродуктов, основатель компании "Страховой брокер AMsec24" Антон Мельцов сказал: "При ликвидации разливов нефтепродуктов используются различные технологии, каждая из которых имеет свои особенности... Мы выделяем следующие наиболее перспективные. Используются боновые барьеры для ограничения распространения нефтепродуктов и специальные насосы для их сбора". Также собеседник агентства упомянул применение химических реагентов, которые могут "связываться с нефтепродуктами и превращать их в менее вредные вещества". Использование дронов и спутниковых технологий для мониторинга разливов и оценки их масштаба позволяет более эффективно планировать операции ликвидации, добавил Мельцов. Два этапа ликвидации аварий Статс-секретарь национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров подчеркнул необходимость двух сценариев при ликвидации последствий разливов – краткосрочного и долгосрочного. "Краткосрочные меры направлены на быстрое и видимое уменьшение загрязнённости песка перед началом курортного сезона. Главная задача – устранить негативное визуальное и санитарное воздействие мазута, чтобы обеспечить безопасность и привлекательность пляжа для отдыхающих", – объяснил он. Мазут относится к тяжёлым остаточным нефтепродуктам, имеет высокую вязкость и липкость, продолжил эксперт. Для очистки необходимы методы, комбинирующие механические (сепарация, просеивание, фильтрация) и биологические (внесение микроорганизмов, способных разлагать тяжёлые углеводороды) способы, уточнил он. После завершения неотложных аварийно-восстановительных работ следует приступить к полноценной очистке оставшегося в глубинных слоях мазута, отметил Петров. Такое двухэтапное планирование, по его словам, согласуется с практикой ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. "Мазутная шапка" Петров считает целесообразным провести картирование зоны распространения "мазутной шапки". В дальнейшем необходимо проводить регулярный мониторинг поведения этой зоны для отслеживания динамики ее изменений, добавил он. Ключевую роль моделировании распространения нефтяных пятен на водной поверхности играют технологии, основанные на машинном зрении, отметил руководитель направления машинного обучения и искусственного интеллекта группы компаний "Юзтех" Илья Смирнов. Такие технологии, по его словам, позволяют анализировать визуальные данные, полученные с помощью спутниковых снимков и беспилотных летательных аппаратов. Это значительно улучшает точность прогнозирования и мониторинга загрязнений. Затем в работу вступают системы моделирования сценариев распространения нефти. Эксперт уточнил, что при создании сценариев распространения нефтяных пятен учитывается множество факторов, в числе основных метеорологические данные, скорость и направление ветра, изменение течения и волны, температура воды, испарение. Однако задача моделирования распространения нефтяных пятен усложняется осаждением нефти на дно водоема, добавил Смирнов. "Использование современных технологий машинного зрения в сочетании с математическим моделированием распространения позволяет значительно повысить эффективность реагирования на нефтяные разливы и минимизировать их негативное воздействие на экосистему", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20250124/mazut-1995339340.html
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керченский пролив, тамань (станица), краснодарский край, оон, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Керченский пролив, Тамань (станица), Краснодарский край, ООН, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов

Эколог Смирнов назвал 2 сценария устранения последствий разливов нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов включают в себя использование боновых заграждений для ограничения распространения и специальных насосов для сбора нефтепродуктов, а также применение химических реагентов. При этом ликвидация последствий нефтяных разливов требует принятия как краткосрочных, так и долгосрочных мер, сказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая "Волгонефти-239", а также носовая и кормовая "Волгонефти-212". Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Проект по очистке Черного моря от мазута - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута
24 января, 15:02
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Первые выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной чрезвычайной ситуации регионального и муниципального характера.
Отвечая на вопрос о наиболее эффективных технологиях при ликвидации разливов нефтепродуктов, основатель компании "Страховой брокер AMsec24" Антон Мельцов сказал: "При ликвидации разливов нефтепродуктов используются различные технологии, каждая из которых имеет свои особенности... Мы выделяем следующие наиболее перспективные. Используются боновые барьеры для ограничения распространения нефтепродуктов и специальные насосы для их сбора".
Также собеседник агентства упомянул применение химических реагентов, которые могут "связываться с нефтепродуктами и превращать их в менее вредные вещества". Использование дронов и спутниковых технологий для мониторинга разливов и оценки их масштаба позволяет более эффективно планировать операции ликвидации, добавил Мельцов.
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23 января, 17:28

Два этапа ликвидации аварий

Статс-секретарь национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров подчеркнул необходимость двух сценариев при ликвидации последствий разливов – краткосрочного и долгосрочного.
"Краткосрочные меры направлены на быстрое и видимое уменьшение загрязнённости песка перед началом курортного сезона. Главная задача – устранить негативное визуальное и санитарное воздействие мазута, чтобы обеспечить безопасность и привлекательность пляжа для отдыхающих", – объяснил он.
Мазут относится к тяжёлым остаточным нефтепродуктам, имеет высокую вязкость и липкость, продолжил эксперт. Для очистки необходимы методы, комбинирующие механические (сепарация, просеивание, фильтрация) и биологические (внесение микроорганизмов, способных разлагать тяжёлые углеводороды) способы, уточнил он.
После завершения неотложных аварийно-восстановительных работ следует приступить к полноценной очистке оставшегося в глубинных слоях мазута, отметил Петров. Такое двухэтапное планирование, по его словам, согласуется с практикой ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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14 января, 19:42

"Мазутная шапка"

Петров считает целесообразным провести картирование зоны распространения "мазутной шапки". В дальнейшем необходимо проводить регулярный мониторинг поведения этой зоны для отслеживания динамики ее изменений, добавил он.
Ключевую роль моделировании распространения нефтяных пятен на водной поверхности играют технологии, основанные на машинном зрении, отметил руководитель направления машинного обучения и искусственного интеллекта группы компаний "Юзтех" Илья Смирнов.
Такие технологии, по его словам, позволяют анализировать визуальные данные, полученные с помощью спутниковых снимков и беспилотных летательных аппаратов. Это значительно улучшает точность прогнозирования и мониторинга загрязнений. Затем в работу вступают системы моделирования сценариев распространения нефти.
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн
22 января, 15:47
Эксперт уточнил, что при создании сценариев распространения нефтяных пятен учитывается множество факторов, в числе основных метеорологические данные, скорость и направление ветра, изменение течения и волны, температура воды, испарение. Однако задача моделирования распространения нефтяных пятен усложняется осаждением нефти на дно водоема, добавил Смирнов.
"Использование современных технологий машинного зрения в сочетании с математическим моделированием распространения позволяет значительно повысить эффективность реагирования на нефтяные разливы и минимизировать их негативное воздействие на экосистему", – подчеркнул он.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Керченский проливТамань (станица)Краснодарский крайООНКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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