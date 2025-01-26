НАТО поделится с военными компаниями секретной информацией, пишет Bloomberg
Bloomberg: НАТО начала передавать странам ЕС засекреченные данные по вооружениям
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. НАТО ищет способ сообщать военным компаниям свои цели производства в условиях секретности, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"Альянс ищет способ сообщать некоторые из своих совокупных целей в формате, которым можно было бы безопасно поделиться, чтобы убедить компании увеличить производственные мощности. Этот шаг потребует консенсуса между союзниками и может быть реализован в ближайшие несколько месяцев", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что в НАТО также начали передавать странам Евросоюза, входящим в альянс, секретные стандарты, которые рассчитаны на приведение армий стран-членов к единообразию и достижение оперативной совместимости между ними.
По данным агентства, инициатива позволит согласовать стандарты не только военного, но и двойного назначения, например в части используемых радиочастот.
Издание указывает, что в НАТО могут объявить о повышении целей военного производства на саммите в Гааге этим летом.
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Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.