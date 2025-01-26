https://ria.ru/20250126/nato-1995560339.html

НАТО поделится с военными компаниями секретной информацией, пишет Bloomberg

НАТО поделится с военными компаниями секретной информацией, пишет Bloomberg - РИА Новости, 26.01.2025

НАТО поделится с военными компаниями секретной информацией, пишет Bloomberg

НАТО ищет способ сообщать военным компаниям свои цели производства в условиях секретности, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:44:00+03:00

2025-01-26T15:44:00+03:00

2025-01-26T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. НАТО ищет способ сообщать военным компаниям свои цели производства в условиях секретности, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "Альянс ищет способ сообщать некоторые из своих совокупных целей в формате, которым можно было бы безопасно поделиться, чтобы убедить компании увеличить производственные мощности. Этот шаг потребует консенсуса между союзниками и может быть реализован в ближайшие несколько месяцев", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в НАТО также начали передавать странам Евросоюза, входящим в альянс, секретные стандарты, которые рассчитаны на приведение армий стран-членов к единообразию и достижение оперативной совместимости между ними. По данным агентства, инициатива позволит согласовать стандарты не только военного, но и двойного назначения, например в части используемых радиочастот. Издание указывает, что в НАТО могут объявить о повышении целей военного производства на саммите в Гааге этим летом. Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html

https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гаага, вильнюс, марк рютте, нато