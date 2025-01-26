Власти Молдавии собрались "закручивать гайки", заявил местный депутат
Депутат Фотеску: власти Молдавии намерены запретить оппозиции выражать мнение
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Власти Молдавии перед парламентскими выборами намерены запретить оппозиции выражать свое мнение, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
"Режим (президента Майи - ред.) Санду ясно показал, что намерен окончательно превратить Молдову в тоталитарное государство… В преддверии выборов в парламент Молдавии закрутить гайки как можно туже, чтобы не позволить оппозиции донести до жителей республики хотя бы слово правды", - заявил Фотеску журналистам.
По его словам, в оправдание своих намерений режим Санду привел доводы о якобы разгуле политической коррупции на осенних выборах и референдуме.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередной избирательный процесс запланирован на вторую половину 2025 года.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
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