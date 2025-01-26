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Власти Молдавии собрались "закручивать гайки", заявил местный депутат - РИА Новости, 26.01.2025
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13:39 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995544406.html
Власти Молдавии собрались "закручивать гайки", заявил местный депутат
Власти Молдавии собрались "закручивать гайки", заявил местный депутат - РИА Новости, 26.01.2025
Власти Молдавии собрались "закручивать гайки", заявил местный депутат
Власти Молдавии перед парламентскими выборами намерены запретить оппозиции выражать свое мнение, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:39:00+03:00
2025-01-26T13:39:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Власти Молдавии перед парламентскими выборами намерены запретить оппозиции выражать свое мнение, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. "Режим (президента Майи - ред.) Санду ясно показал, что намерен окончательно превратить Молдову в тоталитарное государство… В преддверии выборов в парламент Молдавии закрутить гайки как можно туже, чтобы не позволить оппозиции донести до жителей республики хотя бы слово правды", - заявил Фотеску журналистам. По его словам, в оправдание своих намерений режим Санду привел доводы о якобы разгуле политической коррупции на осенних выборах и референдуме. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередной избирательный процесс запланирован на вторую половину 2025 года. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
https://ria.ru/20250122/moldaviya-1995026947.html
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в мире, московский комсомолец
В мире, Московский комсомолец
Власти Молдавии собрались "закручивать гайки", заявил местный депутат

Депутат Фотеску: власти Молдавии намерены запретить оппозиции выражать мнение

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Власти Молдавии перед парламентскими выборами намерены запретить оппозиции выражать свое мнение, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
"Режим (президента Майи - ред.) Санду ясно показал, что намерен окончательно превратить Молдову в тоталитарное государство… В преддверии выборов в парламент Молдавии закрутить гайки как можно туже, чтобы не позволить оппозиции донести до жителей республики хотя бы слово правды", - заявил Фотеску журналистам.
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По его словам, в оправдание своих намерений режим Санду привел доводы о якобы разгуле политической коррупции на осенних выборах и референдуме.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередной избирательный процесс запланирован на вторую половину 2025 года.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
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