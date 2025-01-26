https://ria.ru/20250126/minsk-1995591681.html
В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков
В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков - РИА Новости, 26.01.2025
В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков
В центре Минска после закрытия избирательных участков по выборам президента Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:51:00+03:00
2025-01-26T20:51:00+03:00
2025-01-26T20:51:00+03:00
в мире
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995518334_0:243:2887:1867_1920x0_80_0_0_1fdf2286426f54dcab838276c34a1822.jpg
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. В центре Минска после закрытия избирательных участков по выборам президента Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости. В частности, на площади Независимости, где находятся дом правительства, нижняя палата парламента и ЦИК, гуляют одинокие прохожие, мимо проезжают автомобили. В основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии, 26 января, участки начали свою работу в 8.00 и завершили свою работу в 20.00.
https://ria.ru/20250126/vybor-1995588917.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995518334_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_854fa3d82d0e2335d0c9293a5dc5e6b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, минск
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Минск
В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков
В Минске после закрытия избирательных участков сохраняется спокойная обстановка