https://ria.ru/20250126/minsk-1995591681.html

В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков

В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков - РИА Новости, 26.01.2025

В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков

В центре Минска после закрытия избирательных участков по выборам президента Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:51:00+03:00

2025-01-26T20:51:00+03:00

2025-01-26T20:51:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. В центре Минска после закрытия избирательных участков по выборам президента Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости. В частности, на площади Независимости, где находятся дом правительства, нижняя палата парламента и ЦИК, гуляют одинокие прохожие, мимо проезжают автомобили. В основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии, 26 января, участки начали свою работу в 8.00 и завершили свою работу в 20.00.

https://ria.ru/20250126/vybor-1995588917.html

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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, минск