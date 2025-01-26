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В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков - РИА Новости, 26.01.2025
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20:51 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/minsk-1995591681.html
В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков
В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков - РИА Новости, 26.01.2025
В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков
В центре Минска после закрытия избирательных участков по выборам президента Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:51:00+03:00
2025-01-26T20:51:00+03:00
в мире
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
минск
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. В центре Минска после закрытия избирательных участков по выборам президента Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости. В частности, на площади Независимости, где находятся дом правительства, нижняя палата парламента и ЦИК, гуляют одинокие прохожие, мимо проезжают автомобили. В основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии, 26 января, участки начали свою работу в 8.00 и завершили свою работу в 20.00.
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, минск
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Минск
В центре Минска сохраняется спокойная обстановка после закрытия участков

В Минске после закрытия избирательных участков сохраняется спокойная обстановка

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБаннер выборов президента Белоруссии на Дворце Республики в Минске
Баннер выборов президента Белоруссии на Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Баннер выборов президента Белоруссии на Дворце Республики в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. В центре Минска после закрытия избирательных участков по выборам президента Белоруссии сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, на площади Независимости, где находятся дом правительства, нижняя палата парламента и ЦИК, гуляют одинокие прохожие, мимо проезжают автомобили.
В основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии, 26 января, участки начали свою работу в 8.00 и завершили свою работу в 20.00.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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