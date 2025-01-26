https://ria.ru/20250126/minoborony-1995561245.html
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК - РИА Новости, 26.01.2025
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также аэродромам, складам беспилотников и РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:47:00+03:00
2025-01-26T15:47:00+03:00
2025-01-26T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также аэродромам, складам беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в МО РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах. Уточняется, что средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
МО РФ: авиация и артиллерия ударили по энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины