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ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 26.01.2025 (обновлено: 16:31 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/minoborony-1995561245.html
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК - РИА Новости, 26.01.2025
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также аэродромам, складам беспилотников и РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:47:00+03:00
2025-01-26T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также аэродромам, складам беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в МО РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах. Уточняется, что средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250123/dnr-1995120267.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

МО РФ: авиация и артиллерия ударили по энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад"
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также аэродромам, складам беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в МО РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.
Уточняется, что средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссия
 
 
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