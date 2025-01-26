https://ria.ru/20250126/minoborony-1995561245.html

ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК - РИА Новости, 26.01.2025

ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также аэродромам, складам беспилотников и РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:47:00+03:00

2025-01-26T15:47:00+03:00

2025-01-26T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также аэродромам, складам беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в МО РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах. Уточняется, что средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20250123/dnr-1995120267.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия