https://ria.ru/20250126/minoborony-1995558840.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 26.01.2025

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Украинские формирования потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих и семь автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:33:00+03:00

2025-01-26T15:33:00+03:00

2025-01-26T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих и семь автомобилей, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих и семь автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)