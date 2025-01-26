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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 26.01.2025
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Украинские формирования потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих и семь автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:33:00+03:00
2025-01-26T15:33:00+03:00
2025-01-26T16:30:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих и семь автомобилей, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих и семь автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 человек в Запорожской и Херсонской областях