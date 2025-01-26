https://ria.ru/20250126/kurakhovo-1995507260.html

Штурмовик ВС России рассказал о семье, скрывавшейся от ВСУ в Курахово

Штурмовик ВС России рассказал о семье, скрывавшейся от ВСУ в Курахово - РИА Новости, 26.01.2025

Штурмовик ВС России рассказал о семье, скрывавшейся от ВСУ в Курахово

Российский штурмовик рассказал РИА Новости, как его группа при зачистке пятиэтажки в Курахово в ДНР обнаружила семью, скрывавшуюся от ВСУ: 12-летняя украинская... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T04:05:00+03:00

2025-01-26T04:05:00+03:00

2025-01-26T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Российский штурмовик рассказал РИА Новости, как его группа при зачистке пятиэтажки в Курахово в ДНР обнаружила семью, скрывавшуюся от ВСУ: 12-летняя украинская девочка, заплакав, обняла российского бойца, и в качестве благодарности подарила военнослужащим браслеты, сделанные своими руками."Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили... Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики", — рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер. Штурмовик, в свою очередь, подарил девочке перстень, который она повесила себе на шею.По его словам, семья девочки осталась в Курахово, им приходилось все время прятаться от украинских военных и ждать, когда их выведут оттуда российские бойцы."Я хотел вывезти оттуда, но у нас цель и задача была другая. Мы двигались на заводоуправление, нам нужна была крайняя точка", — добавил Нифер.Штурмовик отметил, что при зачистке микрорайона "Южный" в Курахово мирное население доброжелательно встречало российских военнослужащих, они рассказывали, как ждали этой встречи и как к ним относились ВСУ, а также оказывали содействие ВС России."Говорят, людей забирали и мучили, также и били, детей забирали. В общем, беспределом занимались. Сами ездили, когда еще было целое, они в магазинах все забирали, мирным жителям там ничего не оставалось", — добавил собеседник агентства.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы "Запорожье-Донецк".

https://ria.ru/20250124/plen-1995241530.html

https://ria.ru/20250125/kurahovo-1995436797.html

https://ria.ru/20250120/kurakhovo-1994563759.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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курахово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины