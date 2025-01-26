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Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
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19:20 26.01.2025 (обновлено: 22:16 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/kolumbiya-1995583335.html
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ
Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту, передает агентство... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:20:00+03:00
2025-01-26T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. &quot;Колумбия в воскресенье развернула два американских военных самолета, летевших в южноамериканскую страну с депортируемыми мигрантами. Самолеты покинули Калифорнию каждый приблизительно с 80 мигрантами на борту, когда Колумбия отозвала их разрешения&quot;, — передает агентство.Президент Колумбии Густаво Петро ранее запретил доступ в страну самолетам США с депортируемыми гражданами, заявив о неподобающем обращении американских властей с мигрантами.
https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html
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в мире, колумбия, сша, калифорния, густаво петро, дональд трамп
В мире, Колумбия, США, Калифорния, Густаво Петро, Дональд Трамп
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ

Reuters: Колумбия развернула два военных самолета США с мигрантами на борту

© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Flickr / Dmitry Terekhov
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
«

"Колумбия в воскресенье развернула два американских военных самолета, летевших в южноамериканскую страну с депортируемыми мигрантами. Самолеты покинули Калифорнию каждый приблизительно с 80 мигрантами на борту, когда Колумбия отозвала их разрешения", — передает агентство.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее запретил доступ в страну самолетам США с депортируемыми гражданами, заявив о неподобающем обращении американских властей с мигрантами.
Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, передает NBC
25 января, 02:23
 
В миреКолумбияСШАКалифорнияГуставо ПетроДональд Трамп
 
 
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