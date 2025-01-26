https://ria.ru/20250126/kolumbiya-1995583335.html
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ
Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту, передает агентство... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:20:00+03:00
2025-01-26T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. "Колумбия в воскресенье развернула два американских военных самолета, летевших в южноамериканскую страну с депортируемыми мигрантами. Самолеты покинули Калифорнию каждый приблизительно с 80 мигрантами на борту, когда Колумбия отозвала их разрешения", — передает агентство.Президент Колумбии Густаво Петро ранее запретил доступ в страну самолетам США с депортируемыми гражданами, заявив о неподобающем обращении американских властей с мигрантами.
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в мире, колумбия, сша, калифорния, густаво петро, дональд трамп
В мире, Колумбия, США, Калифорния, Густаво Петро, Дональд Трамп
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ
Reuters: Колумбия развернула два военных самолета США с мигрантами на борту