https://ria.ru/20250126/kolumbiya-1995583335.html

Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ

Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025

Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ

Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту, передает агентство... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T19:20:00+03:00

2025-01-26T19:20:00+03:00

2025-01-26T22:16:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. "Колумбия в воскресенье развернула два американских военных самолета, летевших в южноамериканскую страну с депортируемыми мигрантами. Самолеты покинули Калифорнию каждый приблизительно с 80 мигрантами на борту, когда Колумбия отозвала их разрешения", — передает агентство.Президент Колумбии Густаво Петро ранее запретил доступ в страну самолетам США с депортируемыми гражданами, заявив о неподобающем обращении американских властей с мигрантами.

https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html

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сша

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в мире, колумбия, сша, калифорния, густаво петро, дональд трамп