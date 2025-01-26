https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными - РИА Новости, 26.01.2025
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ожидаемо заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен сохранить санкции... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:36:00+03:00
2025-01-26T19:36:00+03:00
2025-01-26T19:39:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ожидаемо заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. "Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет", - говорится в письменном заявлении Каллас. Она добавила, что ЕС продолжит вводить "целенаправленные ограничительные меры против белорусского режима". Примечательно, что ЕС начал критиковать выборы в Белоруссии еще до их проведения. В частности, еще в среду депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. Член ЦИК России Павел Андреев сообщил РИА Новости, что наблюдатели на выборах президента Белоруссии от Центральной избирательной комиссии РФ за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход голосования.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995552553.html
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, евросоюз, кайя каллас
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Евросоюз, Кайя Каллас
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными
Каллас заявила, что выборы президента Белоруссии не являются демократичными