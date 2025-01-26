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Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными - РИА Новости, 26.01.2025
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19:36 26.01.2025 (обновлено: 19:39 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными - РИА Новости, 26.01.2025
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ожидаемо заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен сохранить санкции... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:36:00+03:00
2025-01-26T19:39:00+03:00
в мире
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
евросоюз
кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ожидаемо заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. "Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет", - говорится в письменном заявлении Каллас. Она добавила, что ЕС продолжит вводить "целенаправленные ограничительные меры против белорусского режима". Примечательно, что ЕС начал критиковать выборы в Белоруссии еще до их проведения. В частности, еще в среду депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. Член ЦИК России Павел Андреев сообщил РИА Новости, что наблюдатели на выборах президента Белоруссии от Центральной избирательной комиссии РФ за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход голосования.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995552553.html
https://ria.ru/20250126/vybory-1995576199.html
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, евросоюз, кайя каллас
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Евросоюз, Кайя Каллас
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными

Каллас заявила, что выборы президента Белоруссии не являются демократичными

© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ожидаемо заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен сохранить санкции против Минска.
"Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет", - говорится в письменном заявлении Каллас. Она добавила, что ЕС продолжит вводить "целенаправленные ограничительные меры против белорусского режима".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Каллас поставили на место после дерзкого выпада в адрес Лукашенко
Вчера, 14:48
Примечательно, что ЕС начал критиковать выборы в Белоруссии еще до их проведения. В частности, еще в среду депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.
Член ЦИК России Павел Андреев сообщил РИА Новости, что наблюдатели на выборах президента Белоруссии от Центральной избирательной комиссии РФ за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход голосования.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии
Вчера, 17:59
 
В миреБелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025ЕвросоюзКайя Каллас
 
 
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