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СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты - РИА Новости, 26.01.2025
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01:48 26.01.2025 (обновлено: 01:51 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/implanty-1995505130.html
СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты
СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты - РИА Новости, 26.01.2025
СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты
В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T01:48:00+03:00
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общество
россия
пластическая хирургия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает "Коммерсантъ"."В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов", — говорится в материале.По данным издания, речь идет об эффектах пластической хирургии, которые люди стремятся отменить не по медицинским показателям."Наиболее наглядные и частые моменты — уменьшение губ после того, как их сделали чрезмерно большими, и удаление имплантов молочной железы. Нередки случаи, когда увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, прошло время, и необходимость демонстрации фигуры исчезла", — рассказал пластический хирург Игорь Короткий.Опрошенные изданием специалисты подтвердили возросший спрос на соответствующие услуги и пояснили, что изменение общественного мнения о пластической хирургии связано с укреплением тренда на натуральность и естественность.Ранее британская газета The Independent выпустила материал, в котором указала, что тренд на естественность набирал обороты последние несколько лет, а в 2025 году, по прогнозу издания, он только усилится.
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978939613.html
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общество, россия, пластическая хирургия
Общество, Россия, пластическая хирургия
СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты

"Ъ": в России вырос спрос на удаление косметических имплантов

© Fotolia / Robert PrzybyszПластическая хирургия
Пластическая хирургия - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Fotolia / Robert Przybysz
Пластическая хирургия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает "Коммерсантъ".
«
"В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов", — говорится в материале.
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"Наиболее наглядные и частые моменты — уменьшение губ после того, как их сделали чрезмерно большими, и удаление имплантов молочной железы. Нередки случаи, когда увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, прошло время, и необходимость демонстрации фигуры исчезла", — рассказал пластический хирург Игорь Короткий.
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Ранее британская газета The Independent выпустила материал, в котором указала, что тренд на естественность набирал обороты последние несколько лет, а в 2025 году, по прогнозу издания, он только усилится.
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