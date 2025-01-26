https://ria.ru/20250126/implanty-1995505130.html

СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты

СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты - РИА Новости, 26.01.2025

СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты

В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T01:48:00+03:00

2025-01-26T01:48:00+03:00

2025-01-26T01:51:00+03:00

общество

россия

пластическая хирургия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает "Коммерсантъ"."В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов", — говорится в материале.По данным издания, речь идет об эффектах пластической хирургии, которые люди стремятся отменить не по медицинским показателям."Наиболее наглядные и частые моменты — уменьшение губ после того, как их сделали чрезмерно большими, и удаление имплантов молочной железы. Нередки случаи, когда увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, прошло время, и необходимость демонстрации фигуры исчезла", — рассказал пластический хирург Игорь Короткий.Опрошенные изданием специалисты подтвердили возросший спрос на соответствующие услуги и пояснили, что изменение общественного мнения о пластической хирургии связано с укреплением тренда на натуральность и естественность.Ранее британская газета The Independent выпустила материал, в котором указала, что тренд на естественность набирал обороты последние несколько лет, а в 2025 году, по прогнозу издания, он только усилится.

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978939613.html

https://ria.ru/20241021/vrach-1979048967.html

https://ria.ru/20240306/zdorove-1931273138.html

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общество, россия, пластическая хирургия