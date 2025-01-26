https://ria.ru/20250126/implanty-1995505130.html
СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты
СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты - РИА Новости, 26.01.2025
СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты
В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T01:48:00+03:00
2025-01-26T01:48:00+03:00
2025-01-26T01:51:00+03:00
общество
россия
пластическая хирургия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147606/83/1476068353_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_85a43f4841d773284473fefc556f48af.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает "Коммерсантъ"."В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов", — говорится в материале.По данным издания, речь идет об эффектах пластической хирургии, которые люди стремятся отменить не по медицинским показателям."Наиболее наглядные и частые моменты — уменьшение губ после того, как их сделали чрезмерно большими, и удаление имплантов молочной железы. Нередки случаи, когда увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, прошло время, и необходимость демонстрации фигуры исчезла", — рассказал пластический хирург Игорь Короткий.Опрошенные изданием специалисты подтвердили возросший спрос на соответствующие услуги и пояснили, что изменение общественного мнения о пластической хирургии связано с укреплением тренда на натуральность и естественность.Ранее британская газета The Independent выпустила материал, в котором указала, что тренд на естественность набирал обороты последние несколько лет, а в 2025 году, по прогнозу издания, он только усилится.
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978939613.html
https://ria.ru/20241021/vrach-1979048967.html
https://ria.ru/20240306/zdorove-1931273138.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147606/83/1476068353_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_882aef431aa8797696feedcce90f08d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пластическая хирургия
Общество, Россия, пластическая хирургия
СМИ: россиянки начали массово удалять косметические импланты
"Ъ": в России вырос спрос на удаление косметических имплантов
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
В России увеличился спрос на удаление косметических имплантов, сообщает "Коммерсантъ"
.
«
"В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов", — говорится в материале.
По данным издания, речь идет об эффектах пластической хирургии, которые люди стремятся отменить не по медицинским показателям.
"Наиболее наглядные и частые моменты — уменьшение губ после того, как их сделали чрезмерно большими, и удаление имплантов молочной железы. Нередки случаи, когда увеличила грудь, вышла замуж, родила детей, прошло время, и необходимость демонстрации фигуры исчезла", — рассказал пластический хирург Игорь Короткий.
Опрошенные изданием специалисты подтвердили возросший спрос на соответствующие услуги и пояснили, что изменение общественного мнения о пластической хирургии связано с укреплением тренда на натуральность и естественность.
Ранее британская газета The Independent выпустила материал, в котором указала, что тренд на естественность набирал обороты последние несколько лет, а в 2025 году, по прогнозу издания, он только усилится.