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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/gorlovka-1995561510.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска в воскресенье в первой половине дня неоднократно обстреливали Горловку, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:48:00+03:00
2025-01-26T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в первой половине дня неоднократно обстреливали Горловку, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать шестого января зафиксированы следующие вооруженные атаки со стороны ВФУ… 9.10 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм… 9.30 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 10.00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 11.50 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 13.40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 14.40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 мм… 15.00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 4.00 ВСУ сбросили на Никитовский район города беспилотник-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили 20 кассетных снарядов по Горловке в воскресенье

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в первой половине дня неоднократно обстреливали Горловку, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Двадцать шестого января зафиксированы следующие вооруженные атаки со стороны ВФУ… 9.10 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм… 9.30 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 10.00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 11.50 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 13.40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 14.40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 мм… 15.00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
Последствия сброса украинскими военными кассетного боеприпаса при обстреле гостиницы в Горловке. 15 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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Кроме того, в 4.00 ВСУ сбросили на Никитовский район города беспилотник-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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