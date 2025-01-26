Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили 20 кассетных снарядов по Горловке в воскресенье
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в первой половине дня неоднократно обстреливали Горловку, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Двадцать шестого января зафиксированы следующие вооруженные атаки со стороны ВФУ… 9.10 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм… 9.30 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 10.00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 11.50 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 13.40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 14.40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 мм… 15.00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас
15 декабря 2024, 21:38
Кроме того, в 4.00 ВСУ сбросили на Никитовский район города беспилотник-камикадзе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18