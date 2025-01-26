https://ria.ru/20250126/gorlovka-1995561510.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.01.2025

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска в воскресенье в первой половине дня неоднократно обстреливали Горловку, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:48:00+03:00

2025-01-26T15:48:00+03:00

2025-01-26T15:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в первой половине дня неоднократно обстреливали Горловку, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать шестого января зафиксированы следующие вооруженные атаки со стороны ВФУ… 9.10 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм… 9.30 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 10.00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 11.50 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 13.40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)… 14.40 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 мм… 15.00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 4.00 ВСУ сбросили на Никитовский район города беспилотник-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, нато, происшествия