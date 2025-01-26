https://ria.ru/20250126/frantsija-1995556224.html

Во Франции мужчина ранил двух человек ножом

Во Франции мужчина ранил двух человек ножом - РИА Новости, 26.01.2025

Во Франции мужчина ранил двух человек ножом

Мужчина ранил двух человек ножом на юго-востоке Франции, антитеррористическая прокуратура страны завела дела по нескольким пунктам, связанным с терроризмом,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:27:00+03:00

2025-01-26T15:27:00+03:00

2025-01-26T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мужчина ранил двух человек ножом на юго-востоке Франции, антитеррористическая прокуратура страны завела дела по нескольким пунктам, связанным с терроризмом, сообщает радиостанция France Bleu. "Клиент супермаркета в (городе - ред.) Апт был ранен ударами ножом в субботу мужчиной 32 лет… национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по факту нескольких случаев покушения на убийство на почве терроризма", - указывает радиостанция. Отмечается, что нападавший ранее привлекался за насильственные преступления и производство взрывчатки. Источник заявил радиостанции FranceInfo, что у подозреваемого имеются проблемы с психикой.

https://ria.ru/20241013/frantsija-1977812941.html

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в мире, франция