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Во Франции мужчина ранил двух человек ножом - РИА Новости, 26.01.2025
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15:27 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/frantsija-1995556224.html
Во Франции мужчина ранил двух человек ножом
Во Франции мужчина ранил двух человек ножом - РИА Новости, 26.01.2025
Во Франции мужчина ранил двух человек ножом
Мужчина ранил двух человек ножом на юго-востоке Франции, антитеррористическая прокуратура страны завела дела по нескольким пунктам, связанным с терроризмом,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:27:00+03:00
2025-01-26T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мужчина ранил двух человек ножом на юго-востоке Франции, антитеррористическая прокуратура страны завела дела по нескольким пунктам, связанным с терроризмом, сообщает радиостанция France Bleu. "Клиент супермаркета в (городе - ред.) Апт был ранен ударами ножом в субботу мужчиной 32 лет… национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по факту нескольких случаев покушения на убийство на почве терроризма", - указывает радиостанция. Отмечается, что нападавший ранее привлекался за насильственные преступления и производство взрывчатки. Источник заявил радиостанции FranceInfo, что у подозреваемого имеются проблемы с психикой.
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции мужчина ранил двух человек ножом

France Bleu: на юго-востоке Франции мужчина ранил двух человек ножом

© AP Photo / Claude ParisПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Claude Paris
Полиция Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мужчина ранил двух человек ножом на юго-востоке Франции, антитеррористическая прокуратура страны завела дела по нескольким пунктам, связанным с терроризмом, сообщает радиостанция France Bleu.
"Клиент супермаркета в (городе - ред.) Апт был ранен ударами ножом в субботу мужчиной 32 лет… национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по факту нескольких случаев покушения на убийство на почве терроризма", - указывает радиостанция.
Отмечается, что нападавший ранее привлекался за насильственные преступления и производство взрывчатки.
Источник заявил радиостанции FranceInfo, что у подозреваемого имеются проблемы с психикой.
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