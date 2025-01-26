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Правительство утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости, 26.01.2025
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11:16 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/evpatorija-1995527381.html
Правительство утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории
Правительство утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости, 26.01.2025
Правительство утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории
Правительство РФ утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:16:00+03:00
2025-01-26T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, сообщила пресс-служба кабмина. "В России начнёт работу ещё один медицинский центр, где дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Распоряжение о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято по поручению президента. "На сегодняшний день завершается строительство I этапа центра, который разместится в Евпатории рядом с Мойнакским озером. В стационаре, рассчитанном на 300 коек, будут проходить реабилитацию дети в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с тяжёлыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниям", - рассказали в правительстве. Также, по данным пресс-службы, для работы с пациентами будет использоваться современное оборудование, что позволит применять уникальные технологии медицинской реабилитации, созданные индивидуально для каждого ребёнка, исходя из состояния его здоровья. Кроме того, в дальнейшем в составе центра планируется запустить работу консультационно-диагностического корпуса с дневным стационаром на 75 мест в смену, а также открыть пансионат для детей с родителями на 150 мест. "Подписанное распоряжение – часть работы по исполнению поручений президента, которые были даны по итогам Послания Федеральному Собранию в феврале 2019 года", - отметили в пресс-службе. Первый реабилитационный центр "Кораблик" был открыт в июне 2023 года в подмосковном Подольске с участием главы государства. На данный момент, помимо центра в Евпатории, строится ещё один федеральный центр "Кораблик" – в Новосибирской области.
https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html
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общество, здоровье - общество, евпатория, россия, подольск, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Евпатория, Россия, Подольск, Михаил Мишустин
Правительство утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории

Мишустин утвердил создание реабилитационного центра в Евпатории

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, сообщила пресс-служба кабмина.
России начнёт работу ещё один медицинский центр, где дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Распоряжение о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение принято по поручению президента.
"На сегодняшний день завершается строительство I этапа центра, который разместится в Евпатории рядом с Мойнакским озером. В стационаре, рассчитанном на 300 коек, будут проходить реабилитацию дети в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с тяжёлыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниям", - рассказали в правительстве.
Также, по данным пресс-службы, для работы с пациентами будет использоваться современное оборудование, что позволит применять уникальные технологии медицинской реабилитации, созданные индивидуально для каждого ребёнка, исходя из состояния его здоровья.
Кроме того, в дальнейшем в составе центра планируется запустить работу консультационно-диагностического корпуса с дневным стационаром на 75 мест в смену, а также открыть пансионат для детей с родителями на 150 мест.
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"Подписанное распоряжение – часть работы по исполнению поручений президента, которые были даны по итогам Послания Федеральному Собранию в феврале 2019 года", - отметили в пресс-службе.
Первый реабилитационный центр "Кораблик" был открыт в июне 2023 года в подмосковном Подольске с участием главы государства. На данный момент, помимо центра в Евпатории, строится ещё один федеральный центр "Кораблик" – в Новосибирской области.
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