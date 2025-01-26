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Ефимов: в рамках КРТ в Москве построят 66 объектов ФОК - РИА Новости, 26.01.2025
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12:17 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/efimov-1995416547.html
Ефимов: в рамках КРТ в Москве построят 66 объектов ФОК
Ефимов: в рамках КРТ в Москве построят 66 объектов ФОК - РИА Новости, 26.01.2025
Ефимов: в рамках КРТ в Москве построят 66 объектов ФОК
В Москве в ходе реализации 59 проектов комплексного развития территорий (КРТ) возведут 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:17:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве в ходе реализации 59 проектов комплексного развития территорий (КРТ) возведут 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, которые планируют построить по программе комплексного развития территорий, войдут бассейны, скалолазные центры и универсальные залы. Общая площадь спортивных объектов составит около 520 тысяч квадратных метров. Эта инфраструктура позволит обеспечить высокий уровень комфорта для жителей будущих кварталов, а также создать 12,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.В 11 столичных округах, включая Троицкий и Новомосковский, возведут девять объектов ФОК общей площадью 83,2 тысячи "квадратов". В их числе четыре объекта площадью 56,4 тысячи "квадратов" в Коммунарке.В рамках текущих 24 проектов КРТ собираются построить спортивные объекты площадью более 153 тысяч квадратных метров. Среди них - скалолазный центр, спортивный комплекс командных видов спорта, бассейн с универсальным игровым залом на 21 тысячу "квадратов" на территории бывшей промзоны "Автомоторная".Ранее мэр Сергей Собянин заявил об увеличении количества проектов КРТ. В данный момент на разных этапах исполнения находятся 302 таких проекта.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в рамках КРТ в Москве построят 66 объектов ФОК

Ефимов: по программе КРТ в Москве построят более 60 спортивных объектов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве в ходе реализации 59 проектов комплексного развития территорий (КРТ) возведут 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, которые планируют построить по программе комплексного развития территорий, войдут бассейны, скалолазные центры и универсальные залы. Общая площадь спортивных объектов составит около 520 тысяч квадратных метров. Эта инфраструктура позволит обеспечить высокий уровень комфорта для жителей будущих кварталов, а также создать 12,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.
В 11 столичных округах, включая Троицкий и Новомосковский, возведут девять объектов ФОК общей площадью 83,2 тысячи "квадратов". В их числе четыре объекта площадью 56,4 тысячи "квадратов" в Коммунарке.
В рамках текущих 24 проектов КРТ собираются построить спортивные объекты площадью более 153 тысяч квадратных метров. Среди них - скалолазный центр, спортивный комплекс командных видов спорта, бассейн с универсальным игровым залом на 21 тысячу "квадратов" на территории бывшей промзоны "Автомоторная".
Ранее мэр Сергей Собянин заявил об увеличении количества проектов КРТ. В данный момент на разных этапах исполнения находятся 302 таких проекта.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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