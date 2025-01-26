https://ria.ru/20250126/efimov-1995416547.html

Ефимов: в рамках КРТ в Москве построят 66 объектов ФОК

Ефимов: в рамках КРТ в Москве построят 66 объектов ФОК - РИА Новости, 26.01.2025

Ефимов: в рамках КРТ в Москве построят 66 объектов ФОК

В Москве в ходе реализации 59 проектов комплексного развития территорий (КРТ) возведут 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:17:00+03:00

2025-01-26T12:17:00+03:00

2025-01-26T12:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве в ходе реализации 59 проектов комплексного развития территорий (КРТ) возведут 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, которые планируют построить по программе комплексного развития территорий, войдут бассейны, скалолазные центры и универсальные залы. Общая площадь спортивных объектов составит около 520 тысяч квадратных метров. Эта инфраструктура позволит обеспечить высокий уровень комфорта для жителей будущих кварталов, а также создать 12,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.В 11 столичных округах, включая Троицкий и Новомосковский, возведут девять объектов ФОК общей площадью 83,2 тысячи "квадратов". В их числе четыре объекта площадью 56,4 тысячи "квадратов" в Коммунарке.В рамках текущих 24 проектов КРТ собираются построить спортивные объекты площадью более 153 тысяч квадратных метров. Среди них - скалолазный центр, спортивный комплекс командных видов спорта, бассейн с универсальным игровым залом на 21 тысячу "квадратов" на территории бывшей промзоны "Автомоторная".Ранее мэр Сергей Собянин заявил об увеличении количества проектов КРТ. В данный момент на разных этапах исполнения находятся 302 таких проекта.

https://ria.ru/20250124/efimov-1995193531.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы