https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html

Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием

Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием - РИА Новости, 26.01.2025

Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием

Российские дипломаты поздравили с 97-летием проживающую в Туркмении ветерана Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье пресс-служба посольства РФ в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:17:00+03:00

2025-01-26T10:17:00+03:00

2025-01-26T10:17:00+03:00

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АШХАБАД, 26 янв - РИА Новости. Российские дипломаты поздравили с 97-летием проживающую в Туркмении ветерана Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде. "Сотрудники посольства навестили ветерана Великой Отечественной войны Пряничникову Антонину Павловну и поздравили ее с 97-м днем рождения. Когда началась война, Антонина Павловна вместе с семьей проживала в городе Ахтубинск, недалеко от Сталинграда. Вследствие регулярных бомбежек проходящая через эту местность железная дорога была разрушена, и молодые ребята, в том числе Антонина Павловна, занимались ремонтно-восстановительными работами, тушили пожары и помогали оказывать помощь раненым", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что по доброй традиции Пряничникова каждый год принимает участие в организуемом посольством торжественном приеме, посвященном Дню Победы, где делится с гостями и российскими дипломатами своими историями и воспоминаниями о военных годах. "Поздравляем Антонину Павловну с днем рождения. Желаем ей здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии!" – подчеркивается в сообщении диппредставительства. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7,5 тонны золотых и серебряных украшений.

https://ria.ru/20240503/ukaz-1943772718.html

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туркмения, россия, ашхабад, в мире