Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html
Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием
Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием - РИА Новости, 26.01.2025
Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием
Российские дипломаты поздравили с 97-летием проживающую в Туркмении ветерана Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье пресс-служба посольства РФ в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T10:17:00+03:00
2025-01-26T10:17:00+03:00
туркмения
россия
ашхабад
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995523586_0:192:960:732_1920x0_80_0_0_a397d6d0d239cdf2fe08e110b37ff2e7.jpg
АШХАБАД, 26 янв - РИА Новости. Российские дипломаты поздравили с 97-летием проживающую в Туркмении ветерана Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде. "Сотрудники посольства навестили ветерана Великой Отечественной войны Пряничникову Антонину Павловну и поздравили ее с 97-м днем рождения. Когда началась война, Антонина Павловна вместе с семьей проживала в городе Ахтубинск, недалеко от Сталинграда. Вследствие регулярных бомбежек проходящая через эту местность железная дорога была разрушена, и молодые ребята, в том числе Антонина Павловна, занимались ремонтно-восстановительными работами, тушили пожары и помогали оказывать помощь раненым", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что по доброй традиции Пряничникова каждый год принимает участие в организуемом посольством торжественном приеме, посвященном Дню Победы, где делится с гостями и российскими дипломатами своими историями и воспоминаниями о военных годах. "Поздравляем Антонину Павловну с днем рождения. Желаем ей здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии!" – подчеркивается в сообщении диппредставительства. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7,5 тонны золотых и серебряных украшений.
https://ria.ru/20240503/ukaz-1943772718.html
туркмения
россия
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995523586_0:102:960:822_1920x0_80_0_0_3f01f3b754729c326ec853e835f23bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туркмения, россия, ашхабад, в мире
Туркмения, Россия, Ашхабад, В мире
Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием

Российские дипломаты поздравили с 97-летием проживающую в Туркмении ветерана ВОВ

© Фото : Посольство России в ТуркменистанеВетеран Великой Отечественной войны Антонина Пряничникова с 97-летием
Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Пряничникова с 97-летием - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : Посольство России в Туркменистане
Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Пряничникова с 97-летием
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 26 янв - РИА Новости. Российские дипломаты поздравили с 97-летием проживающую в Туркмении ветерана Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.
"Сотрудники посольства навестили ветерана Великой Отечественной войны Пряничникову Антонину Павловну и поздравили ее с 97-м днем рождения. Когда началась война, Антонина Павловна вместе с семьей проживала в городе Ахтубинск, недалеко от Сталинграда. Вследствие регулярных бомбежек проходящая через эту местность железная дорога была разрушена, и молодые ребята, в том числе Антонина Павловна, занимались ремонтно-восстановительными работами, тушили пожары и помогали оказывать помощь раненым", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по доброй традиции Пряничникова каждый год принимает участие в организуемом посольством торжественном приеме, посвященном Дню Победы, где делится с гостями и российскими дипломатами своими историями и воспоминаниями о военных годах.
"Поздравляем Антонину Павловну с днем рождения. Желаем ей здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии!" – подчеркивается в сообщении диппредставительства.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7,5 тонны золотых и серебряных украшений.
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ
3 мая 2024, 21:13
 
ТуркменияРоссияАшхабадВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала