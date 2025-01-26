https://ria.ru/20250126/deportatsiya-1995550806.html
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами - РИА Новости, 26.01.2025
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами
Президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:31:00+03:00
2025-01-26T14:31:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами, следует из слов самого главы государства. "США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолётам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию", - написал Петро в соцсети X."США должны установить протокол по достойному обращению с мигрантами", - добавил президент. Накануне власти Бразилии раскритиковали США за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. В понедельник Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html
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в мире, сша, колумбия, бразилия, густаво петро, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Бразилия, Густаво Петро, Дональд Трамп
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами
Президент Колумбии Петро закрыл доступ самолетам США с депортируемыми мигрантами