Рейтинг@Mail.ru
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 26.01.2025 (обновлено: 14:42 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/deportatsiya-1995550806.html
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами - РИА Новости, 26.01.2025
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами
Президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:31:00+03:00
2025-01-26T14:42:00+03:00
в мире
сша
колумбия
бразилия
густаво петро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155124/94/1551249488_0:0:1887:1061_1920x0_80_0_0_cbfd3024dac455bcaac38ba092cb3fc0.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами, следует из слов самого главы государства. &quot;США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолётам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию&quot;, - написал Петро в соцсети X."США должны установить протокол по достойному обращению с мигрантами", - добавил президент. Накануне власти Бразилии раскритиковали США за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. В понедельник Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html
https://ria.ru/20250124/ssha-1995396940.html
сша
колумбия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155124/94/1551249488_141:0:1556:1061_1920x0_80_0_0_28d132da2644caa3ebcc52452f9363c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колумбия, бразилия, густаво петро, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Бразилия, Густаво Петро, Дональд Трамп
Колумбия закроет небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами

Президент Колумбии Петро закрыл доступ самолетам США с депортируемыми мигрантами

© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский самолет заходит на посадку в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой
Американский самолет заходит на посадку в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский самолет заходит на посадку в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами, следует из слов самого главы государства.
«

"США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолётам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию", - написал Петро в соцсети X.

Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, передает NBC
Вчера, 02:23
«
"США должны установить протокол по достойному обращению с мигрантами", - добавил президент.
Накануне власти Бразилии раскритиковали США за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев.
В понедельник Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов
24 января, 19:45
 
В миреСШАКолумбияБразилияГуставо ПетроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала