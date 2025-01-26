https://ria.ru/20250126/bolu-1995599979.html

В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ

В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2025

В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ

Два чиновника арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшим жизни 78 человек, передал телеканал CNN Türk. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:09:00+03:00

2025-01-26T23:09:00+03:00

2025-01-26T23:09:00+03:00

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АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Два чиновника арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшим жизни 78 человек, передал телеканал CNN Türk. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования уже есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников. "Согласно последним новостям, заместитель мэра Болу Седат Гюленер и заместитель директора пожарного департамента Кенан Кошкун, задержанные в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек, были арестованы", - передал телеканал. По данным телеканала Habertürk, общее число арестованных по делу о пожаре выросло до 18. Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. Ранее сообщалось, что по факту арестованы 15 человек. Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.

https://ria.ru/20250122/bolu-1995022911.html

https://ria.ru/20250122/erdogan-1994962057.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, происшествия