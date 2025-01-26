В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ
CNN Türk: в связи с пожаром в отеле в Турции арестовали двух чиновников
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan KocЗдание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan Koc
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Два чиновника арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшим жизни 78 человек, передал телеканал CNN Türk.
Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования уже есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников.
«
"Согласно последним новостям, заместитель мэра Болу Седат Гюленер и заместитель директора пожарного департамента Кенан Кошкун, задержанные в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек, были арестованы", - передал телеканал.
По данным телеканала Habertürk, общее число арестованных по делу о пожаре выросло до 18.
Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. Ранее сообщалось, что по факту арестованы 15 человек. Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.
Эрдоган посетит Болу, где произошел пожар на горнолыжном курорте
22 января, 13:15