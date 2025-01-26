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В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
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23:09 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/bolu-1995599979.html
В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ
В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ
Два чиновника арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшим жизни 78 человек, передал телеканал CNN Türk. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:09:00+03:00
2025-01-26T23:09:00+03:00
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АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Два чиновника арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшим жизни 78 человек, передал телеканал CNN Türk. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования уже есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников. "Согласно последним новостям, заместитель мэра Болу Седат Гюленер и заместитель директора пожарного департамента Кенан Кошкун, задержанные в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек, были арестованы", - передал телеканал. По данным телеканала Habertürk, общее число арестованных по делу о пожаре выросло до 18. Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. Ранее сообщалось, что по факту арестованы 15 человек. Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.
https://ria.ru/20250122/bolu-1995022911.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, происшествия
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Происшествия
В Турции арестовали двух чиновников по делу о пожаре в Болу, сообщили СМИ

CNN Türk: в связи с пожаром в отеле в Турции арестовали двух чиновников

© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan KocЗдание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / DIA Photo/Mert Gokhan Koc
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара. Архивное фото
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АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Два чиновника арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, унесшим жизни 78 человек, передал телеканал CNN Türk.
Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования уже есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников.
Пожарный у здания отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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"Согласно последним новостям, заместитель мэра Болу Седат Гюленер и заместитель директора пожарного департамента Кенан Кошкун, задержанные в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек, были арестованы", - передал телеканал.
По данным телеканала Habertürk, общее число арестованных по делу о пожаре выросло до 18.
Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. Ранее сообщалось, что по факту арестованы 15 человек. Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает "политическую полемику" вокруг пожара.
Здание отеля на горнолыжном курорте в турецком Болу после пожара. 22 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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