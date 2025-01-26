https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995598534.html

На следующих выборах президента Белоруссии могут открыть участки в России

На следующих выборах президента Белоруссии могут открыть участки в России - РИА Новости, 26.01.2025

На следующих выборах президента Белоруссии могут открыть участки в России

Центризбирком Белоруссии проанализирует законодательство, взвесит все за и против открытия избирательных участков в России на следующих выборах, заявил... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T22:35:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии проанализирует законодательство, взвесит все за и против открытия избирательных участков в России на следующих выборах, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. "Если принимать решение, должен быть общий подход. Мы не можем записать в законе, что мы будем открывать участки только в дружественных странах… Может быть, будут какие-то другие идеи, а может, наступит период, когда нам надо будет открывать участки за рубежом. Я не исключаю и этого варианта. Проанализируем законодательство, посмотрим все за и против, как на практике оно применялось", - сказал Карпенко на брифинге, комментируя возможность открытия избирательных участков в РФ. Он отметил, что решение об открытии участков в России будут принимать депутаты, а не Центральная избирательная комиссия. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%. В воскресенье проходил основной день голосования.

https://ria.ru/20250126/vybory-1995588790.html

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