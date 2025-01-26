https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995597302.html
Итоги выборов президента Белоруссии подведут 3 февраля
Итоги выборов президента Белоруссии подведут 3 февраля - РИА Новости, 26.01.2025
Итоги выборов президента Белоруссии подведут 3 февраля
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что планирует провести заседание по подведению итогов президентских выборов 3 февраля. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T22:19:00+03:00
2025-01-26T22:19:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что планирует провести заседание по подведению итогов президентских выборов 3 февраля."Законодательство отводит нам 10 дней для окончательного подведения итогов... Это время нам необходимо, чтобы получить первичные документы от территориальных избирательных комиссий, протоколы, мы должны всё проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля", - сказал Карпенко в эфире телеканала ОНТ.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995588619.html
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025
Итоги выборов президента Белоруссии подведут 3 февраля
ЦИК Белоруссии подведет окончательные итоги выборов президента 3 февраля