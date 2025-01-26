https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995586922.html

В Белоруссии закрылись избирательные участки

В Белоруссии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 26.01.2025

В Белоруссии закрылись избирательные участки

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:02:00+03:00

2025-01-26T20:02:00+03:00

2025-01-26T20:17:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье избирательные пункты работали с 8:00 до 20:00 мск.Всего в стране организовали 5325 участков, в том числе 207 в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения.В этот раз Белоруссия не открывала избирательные пункты за рубежом, но создала условия для голосования граждан республики, постоянно проживающих за границей и состоящих на консульском учете: для них определили шесть участков (в Минске и пяти областных центрах), где они могли сделать свой выбор.По данным на 18.00 26 января, 107 граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали на выборах президента. В целом, по данным ЦИК, явка на 18.00 составила 81,5%. В том числе в Гродненской области проголосовали 83,53% избирателей, в Брестской – 86,42%, в Витебской – 80,94%, Могилевской – 89, 05%, Гомельской – 86,69%, Минской – 83,12%, в Минске – 66,83%. Зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан заявил ранее, что выборы президента Белоруссии состоялись уже по данным на 12.00: явка избирателей составила 56,64%. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%. В воскресенье проходил основной день голосования. На прошлых президентских выборах в 2020 году в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html

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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025