Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 26.01.2025 (обновлено: 20:17 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995586922.html
В Белоруссии закрылись избирательные участки
В Белоруссии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 26.01.2025
В Белоруссии закрылись избирательные участки
В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:02:00+03:00
2025-01-26T20:17:00+03:00
в мире
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995571297_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_288ebd8032b1574614bfadc8584a3677.jpg
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье избирательные пункты работали с 8:00 до 20:00 мск.Всего в стране организовали 5325 участков, в том числе 207 в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения.В этот раз Белоруссия не открывала избирательные пункты за рубежом, но создала условия для голосования граждан республики, постоянно проживающих за границей и состоящих на консульском учете: для них определили шесть участков (в Минске и пяти областных центрах), где они могли сделать свой выбор.По данным на 18.00 26 января, 107 граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали на выборах президента. В целом, по данным ЦИК, явка на 18.00 составила 81,5%. В том числе в Гродненской области проголосовали 83,53% избирателей, в Брестской – 86,42%, в Витебской – 80,94%, Могилевской – 89, 05%, Гомельской – 86,69%, Минской – 83,12%, в Минске – 66,83%. Зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан заявил ранее, что выборы президента Белоруссии состоялись уже по данным на 12.00: явка избирателей составила 56,64%. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%. В воскресенье проходил основной день голосования. На прошлых президентских выборах в 2020 году в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995571297_194:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d2d0252a1acb0afd17cd0637f6eeafa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Белоруссии закрылись избирательные участки

В Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах президента

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье избирательные пункты работали с 8:00 до 20:00 мск.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
Вчера, 11:47
Всего в стране организовали 5325 участков, в том числе 207 в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения.
В этот раз Белоруссия не открывала избирательные пункты за рубежом, но создала условия для голосования граждан республики, постоянно проживающих за границей и состоящих на консульском учете: для них определили шесть участков (в Минске и пяти областных центрах), где они могли сделать свой выбор.
По данным на 18.00 26 января, 107 граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали на выборах президента. В целом, по данным ЦИК, явка на 18.00 составила 81,5%. В том числе в Гродненской области проголосовали 83,53% избирателей, в Брестской – 86,42%, в Витебской – 80,94%, Могилевской – 89, 05%, Гомельской – 86,69%, Минской – 83,12%, в Минске – 66,83%.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Лукашенко пришел на выборы со своей собакой
Вчера, 16:10
Зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан заявил ранее, что выборы президента Белоруссии состоялись уже по данным на 12.00: явка избирателей составила 56,64%.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%. В воскресенье проходил основной день голосования.
На прошлых президентских выборах в 2020 году в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Здание правительства Республики Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Процедура выборов президента Белоруссии
Вчера, 00:30
 
В миреБелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала