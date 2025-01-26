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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент - РИА Новости, 27.01.2025
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент
Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 18:00 мск составила 81,5 процента, сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-26T19:04:00+03:00
2025-01-26T19:04:00+03:00
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 18:00 мск составила 81,5 процента, сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская на брифинге."По состоянию на 18 часов в целом по стране приняли участие в голосовании 81,5 процента наших избирателей, которые включены в списки граждан, имеющих право принимать участие в выборах", — сказала она.По словам Балдовской, из тех, кто проживает за рубежом, проголосовали 107 человек.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента республики претендуют пять кандидатов:В бюллетенях также есть графа "Против всех".
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, олег гайдукевич, александр лукашенко, анна канопацкая, сергей сыранков
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Олег Гайдукевич, Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент
Явка на выборах президента Белоруссии на 18:00 составила 81,5%