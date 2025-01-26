Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 26.01.2025 (обновлено: 03:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995581960.html
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент - РИА Новости, 27.01.2025
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент
Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 18:00 мск составила 81,5 процента, сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-26T19:04:00+03:00
2025-01-27T03:01:00+03:00
в мире
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
олег гайдукевич
александр лукашенко
анна канопацкая
сергей сыранков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995538035_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_b311b150778793a85f11f1e3bc53c870.jpg
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 18:00 мск составила 81,5 процента, сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская на брифинге."По состоянию на 18 часов в целом по стране приняли участие в голосовании 81,5 процента наших избирателей, которые включены в списки граждан, имеющих право принимать участие в выборах", — сказала она.По словам Балдовской, из тех, кто проживает за рубежом, проголосовали 107 человек.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента республики претендуют пять кандидатов:В бюллетенях также есть графа "Против всех".
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995555999.html
https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995538035_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_d51ab1d0c43ba7f10f72c3f69209d886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, олег гайдукевич, александр лукашенко, анна канопацкая, сергей сыранков
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Олег Гайдукевич, Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81 процент

Явка на выборах президента Белоруссии на 18:00 составила 81,5%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 18:00 мск составила 81,5 процента, сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская на брифинге.
"По состоянию на 18 часов в целом по стране приняли участие в голосовании 81,5 процента наших избирателей, которые включены в списки граждан, имеющих право принимать участие в выборах", — сказала она.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе
Вчера, 15:17
По словам Балдовской, из тех, кто проживает за рубежом, проголосовали 107 человек.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента республики претендуют пять кандидатов:
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях также есть графа "Против всех".
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
Вчера, 11:47
 
В миреБелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025Олег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоАнна КанопацкаяСергей Сыранков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала