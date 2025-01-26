https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995555999.html

Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе

Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе - РИА Новости, 26.01.2025

Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе

Выборы президента Белоруссии технически организованы лучше, чем избирательные процессы во многих европейских государствах, явка высокая, а настроение у... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:17:00+03:00

2025-01-26T15:17:00+03:00

2025-01-26T16:16:00+03:00

в мире

белоруссия

польша

александр лукашенко

олег гайдукевич

анна канопацкая

выборы президента белоруссии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995518301_0:270:3119:2024_1920x0_80_0_0_d532118f6a31436a9bdf09b0245f2efc.jpg

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии технически организованы лучше, чем избирательные процессы во многих европейских государствах, явка высокая, а настроение у голосующих праздничное, заявил РИА Новости глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Тюрмер приехал в Белоруссию в качестве международного наблюдателя на выборах президента. "Я могу сказать, что по сравнению со многими европейскими государствами техническая подготовка к этим выборам находится на очень высоком уровне... Люди приходят в хорошем настроении. Мы встречались с наблюдателями от общественных организаций и других партий - никаких жалоб не было", - заявил Тюрмер РИА Новости. Он отметил, что явка на участках достаточно высокая, а избиратели приходят в хорошем настроении. "С удовольствием отметили, что народ идет (на участки - ред.), и явка достаточно высокая. Мне очень понравилось, что пожилые люди приходят со своими внуками, внучками, с детьми. Больше всего поражает, что белорусские выборы - это не какой-то законодательный акт, это праздник", - отметил политик. Он бывал также на участках в университетских городках и отметил, что молодые люди, студенты тоже активно принимают участие в голосовании. "Везде мы видели, что руководители, члены избиркомов очень внимательно относятся к гражданам, объясняют, что они могут делать и что запрещено. Везде обеспечены самые хорошие условия", - добавил политик. Он уточнил также, что посетил несколько участков на границе Белоруссии с Польшей, куда приезжают голосовать в том числе те белорусы, кто живет за границей. Обстановка там также спокойная. "Хорошо, что у белорусов есть возможность голосовать, даже если они живут за границей", - резюмировал Тюрмер. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html

https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995542622.html

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на избирательных участках в Минске Обстановка в Минске спокойная, избиратели активно голосуют на выборах президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. 2025-01-26T15:17 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025