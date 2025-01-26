Рейтинг@Mail.ru
Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 26.01.2025 (обновлено: 16:16 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995555999.html
Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе
Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе - РИА Новости, 26.01.2025
Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе
Выборы президента Белоруссии технически организованы лучше, чем избирательные процессы во многих европейских государствах, явка высокая, а настроение у... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:17:00+03:00
2025-01-26T16:16:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
олег гайдукевич
анна канопацкая
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995518301_0:270:3119:2024_1920x0_80_0_0_d532118f6a31436a9bdf09b0245f2efc.jpg
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии технически организованы лучше, чем избирательные процессы во многих европейских государствах, явка высокая, а настроение у голосующих праздничное, заявил РИА Новости глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Тюрмер приехал в Белоруссию в качестве международного наблюдателя на выборах президента. "Я могу сказать, что по сравнению со многими европейскими государствами техническая подготовка к этим выборам находится на очень высоком уровне... Люди приходят в хорошем настроении. Мы встречались с наблюдателями от общественных организаций и других партий - никаких жалоб не было", - заявил Тюрмер РИА Новости. Он отметил, что явка на участках достаточно высокая, а избиратели приходят в хорошем настроении. "С удовольствием отметили, что народ идет (на участки - ред.), и явка достаточно высокая. Мне очень понравилось, что пожилые люди приходят со своими внуками, внучками, с детьми. Больше всего поражает, что белорусские выборы - это не какой-то законодательный акт, это праздник", - отметил политик. Он бывал также на участках в университетских городках и отметил, что молодые люди, студенты тоже активно принимают участие в голосовании. "Везде мы видели, что руководители, члены избиркомов очень внимательно относятся к гражданам, объясняют, что они могут делать и что запрещено. Везде обеспечены самые хорошие условия", - добавил политик. Он уточнил также, что посетил несколько участков на границе Белоруссии с Польшей, куда приезжают голосовать в том числе те белорусы, кто живет за границей. Обстановка там также спокойная. "Хорошо, что у белорусов есть возможность голосовать, даже если они живут за границей", - резюмировал Тюрмер. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995542622.html
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на избирательных участках в Минске
Обстановка в Минске спокойная, избиратели активно голосуют на выборах президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
2025-01-26T15:17
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995518301_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_3a60247f3508432d19ac02f492202d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Выборы президента Белоруссии — 2025
Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе

Политик Тюрмер: выборы в Белоруссии технически организованы лучше, чем в Европе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии технически организованы лучше, чем избирательные процессы во многих европейских государствах, явка высокая, а настроение у голосующих праздничное, заявил РИА Новости глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
Тюрмер приехал в Белоруссию в качестве международного наблюдателя на выборах президента.
"Я могу сказать, что по сравнению со многими европейскими государствами техническая подготовка к этим выборам находится на очень высоком уровне... Люди приходят в хорошем настроении. Мы встречались с наблюдателями от общественных организаций и других партий - никаких жалоб не было", - заявил Тюрмер РИА Новости.
Он отметил, что явка на участках достаточно высокая, а избиратели приходят в хорошем настроении.
Здание правительства Республики Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Процедура выборов президента Белоруссии
00:30
"С удовольствием отметили, что народ идет (на участки - ред.), и явка достаточно высокая. Мне очень понравилось, что пожилые люди приходят со своими внуками, внучками, с детьми. Больше всего поражает, что белорусские выборы - это не какой-то законодательный акт, это праздник", - отметил политик.
Он бывал также на участках в университетских городках и отметил, что молодые люди, студенты тоже активно принимают участие в голосовании.
"Везде мы видели, что руководители, члены избиркомов очень внимательно относятся к гражданам, объясняют, что они могут делать и что запрещено. Везде обеспечены самые хорошие условия", - добавил политик.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
11:47
Он уточнил также, что посетил несколько участков на границе Белоруссии с Польшей, куда приезжают голосовать в том числе те белорусы, кто живет за границей. Обстановка там также спокойная.
"Хорошо, что у белорусов есть возможность голосовать, даже если они живут за границей", - резюмировал Тюрмер.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Генсек СНГ пошутил о "нарушении" на избирательном участке в Белоруссии
13:00
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Новая Белоруссия спасет Украину и Европу
24 января, 08:00
 
В миреБелоруссияПольшаАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичАнна КанопацкаяВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала