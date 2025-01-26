https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995553990.html

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов - РИА Новости, 26.01.2025

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов, заявила секретарь Центризбиркома Елена Балдовская на брифинге. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:03:00+03:00

2025-01-26T15:03:00+03:00

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов, заявила секретарь Центризбиркома Елена Балдовская на брифинге."На 14 часов общая явка по Республике Беларусь составляет 66,41 процента избирателей", — сказала она.Балдовская добавила, что из граждан, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали 84 человека.Она также рассказала о правонарушениях со стороны избирателей: зафиксировали два случая выноса бюллетеней и более 30 — фотографирования и съемки их на видео.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".

https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html

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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025