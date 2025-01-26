Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов
Явка на выборах президента Белоруссии на 14:00 составила 66,41 процента
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов, заявила секретарь Центризбиркома Елена Балдовская на брифинге.
"На 14 часов общая явка по Республике Беларусь составляет 66,41 процента избирателей", — сказала она.
Балдовская добавила, что из граждан, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали 84 человека.
Она также рассказала о правонарушениях со стороны избирателей: зафиксировали два случая выноса бюллетеней и более 30 — фотографирования и съемки их на видео.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".