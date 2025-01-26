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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов - РИА Новости, 26.01.2025
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15:03 26.01.2025 (обновлено: 15:31 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995553990.html
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов - РИА Новости, 26.01.2025
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов, заявила секретарь Центризбиркома Елена Балдовская на брифинге. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:03:00+03:00
2025-01-26T15:31:00+03:00
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов, заявила секретарь Центризбиркома Елена Балдовская на брифинге."На 14 часов общая явка по Республике Беларусь составляет 66,41 процента избирателей", — сказала она.Балдовская добавила, что из граждан, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали 84 человека.Она также рассказала о правонарушениях со стороны избирателей: зафиксировали два случая выноса бюллетеней и более 30 — фотографирования и съемки их на видео.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов

Явка на выборах президента Белоруссии на 14:00 составила 66,41 процента

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии превысила 66 процентов, заявила секретарь Центризбиркома Елена Балдовская на брифинге.
"На 14 часов общая явка по Республике Беларусь составляет 66,41 процента избирателей", — сказала она.
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Балдовская добавила, что из граждан, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали 84 человека.
Она также рассказала о правонарушениях со стороны избирателей: зафиксировали два случая выноса бюллетеней и более 30 — фотографирования и съемки их на видео.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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В миреБелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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