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Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти - РИА Новости, 26.01.2025
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15:02 26.01.2025 (обновлено: 15:10 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995553882.html
Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти
Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подыскивает себе преемника для передачи власти. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:02:00+03:00
2025-01-26T15:10:00+03:00
белоруссия
в мире
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подыскивает себе преемника для передачи власти."Я этого преемника не ищу", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.В то же время он заметил, что более старшему поколению чиновников небезразлично, кто будет потом во власти в стране."Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - добавил Лукашенко с иронией.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти

Лукашенко заявил, что не ищет преемника, чтобы передать ему власть в Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко голосует на президентских выборах в Минске
Александр Лукашенко голосует на президентских выборах в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко голосует на президентских выборах в Минске
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подыскивает себе преемника для передачи власти.
"Я этого преемника не ищу", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
В то же время он заметил, что более старшему поколению чиновников небезразлично, кто будет потом во власти в стране.
"Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - добавил Лукашенко с иронией.
Здание правительства Республики Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Процедура выборов президента Белоруссии
00:30
 
БелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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