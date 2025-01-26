https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995553882.html

Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти

Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подыскивает себе преемника для передачи власти. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:02:00+03:00

2025-01-26T15:02:00+03:00

2025-01-26T15:10:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подыскивает себе преемника для передачи власти."Я этого преемника не ищу", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.В то же время он заметил, что более старшему поколению чиновников небезразлично, кто будет потом во власти в стране."Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - добавил Лукашенко с иронией.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, в мире, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025