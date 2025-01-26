https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995553882.html
Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти
Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подыскивает себе преемника для передачи власти. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:02:00+03:00
2025-01-26T15:02:00+03:00
2025-01-26T15:10:00+03:00
белоруссия
в мире
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995534875_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_da8bde3c9877d1b63a23ac431a53e9e3.jpg
МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подыскивает себе преемника для передачи власти."Я этого преемника не ищу", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.В то же время он заметил, что более старшему поколению чиновников небезразлично, кто будет потом во власти в стране."Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - добавил Лукашенко с иронией.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995534875_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dcd8909d9d1f9349198d0d8d03f1fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти
Лукашенко заявил, что не ищет преемника, чтобы передать ему власть в Белоруссии