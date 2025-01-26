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Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися - РИА Новости, 26.01.2025
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13:10 26.01.2025 (обновлено: 13:21 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995543065.html
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися - РИА Новости, 26.01.2025
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися
Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:10:00+03:00
2025-01-26T13:21:00+03:00
белоруссия
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан."Выборы президента Республики Беларуси состоялись…. В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей", - сказал Башан на пресс-конференции в воскресенье.Он конкретизировал цифры: в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской - более 54%, Гомельской - 62%, Гродненской - более 54%, Минской - более 54% и в Могилевской области - более 58%, а также в Минске - более 51%.
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белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

ЦИК Белоруссии признал президентские выборы в стране состоявшимися

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан.
"Выборы президента Республики Беларуси состоялись…. В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей", - сказал Башан на пресс-конференции в воскресенье.
Он конкретизировал цифры: в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской - более 54%, Гомельской - 62%, Гродненской - более 54%, Минской - более 54% и в Могилевской области - более 58%, а также в Минске - более 51%.
Здание правительства Республики Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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БелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025В мире
 
 
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