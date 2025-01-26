https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995543065.html

Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися - РИА Новости, 26.01.2025

Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:10:00+03:00

2025-01-26T13:10:00+03:00

2025-01-26T13:21:00+03:00

белоруссия

выборы президента белоруссии — 2025

в мире

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан."Выборы президента Республики Беларуси состоялись…. В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей", - сказал Башан на пресс-конференции в воскресенье.Он конкретизировал цифры: в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской - более 54%, Гомельской - 62%, Гродненской - более 54%, Минской - более 54% и в Могилевской области - более 58%, а также в Минске - более 51%.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире