https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995543065.html
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися - РИА Новости, 26.01.2025
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися
Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:10:00+03:00
2025-01-26T13:10:00+03:00
2025-01-26T13:21:00+03:00
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995538035_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_b311b150778793a85f11f1e3bc53c870.jpg
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%, заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан."Выборы президента Республики Беларуси состоялись…. В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей", - сказал Башан на пресс-конференции в воскресенье.Он конкретизировал цифры: в Брестской области проголосовали более 61% человек, в Витебской - более 54%, Гомельской - 62%, Гродненской - более 54%, Минской - более 54% и в Могилевской области - более 58%, а также в Минске - более 51%.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995538035_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_d51ab1d0c43ba7f10f72c3f69209d886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися
ЦИК Белоруссии признал президентские выборы в стране состоявшимися