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Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии
Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы объединения двух государств. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:54:00+03:00
2025-01-26T12:54:00+03:00
2025-01-26T13:16:00+03:00
россия
белоруссия
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александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы объединения двух государств."Но ничего подобного, еще раз хочу оправдаться, в наших разговорах не было, о том, что мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга", - сказал он журналистам.По словам Лукашенко, он с Путиным обсуждает "вопрос нашего будущего"."Мы берем по крупицам, мы уже опытные люди, и складываем все лучшее, чтобы если у нас не получится это сделать, фундамент мы крепкий заложили, чтобы наши дети в этом направлении двигались", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20241206/belorussiya-1987301262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии
Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным объединение РФ и Белоруссии