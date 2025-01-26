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Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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12:54 26.01.2025 (обновлено: 13:16 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541989.html
Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии
Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы объединения двух государств. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:54:00+03:00
2025-01-26T13:16:00+03:00
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белоруссия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы объединения двух государств."Но ничего подобного, еще раз хочу оправдаться, в наших разговорах не было, о том, что мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга", - сказал он журналистам.По словам Лукашенко, он с Путиным обсуждает "вопрос нашего будущего"."Мы берем по крупицам, мы уже опытные люди, и складываем все лучшее, чтобы если у нас не получится это сделать, фундамент мы крепкий заложили, чтобы наши дети в этом направлении двигались", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20241206/belorussiya-1987301262.html
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россия, белоруссия, в мире, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии

Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным объединение РФ и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы объединения двух государств.
«
"Но ничего подобного, еще раз хочу оправдаться, в наших разговорах не было, о том, что мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга", - сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, он с Путиным обсуждает "вопрос нашего будущего".
"Мы берем по крупицам, мы уже опытные люди, и складываем все лучшее, чтобы если у нас не получится это сделать, фундамент мы крепкий заложили, чтобы наши дети в этом направлении двигались", - отметил белорусский лидер.
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