https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541989.html

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы объединения двух государств. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:54:00+03:00

2025-01-26T12:54:00+03:00

2025-01-26T13:16:00+03:00

россия

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владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы объединения двух государств."Но ничего подобного, еще раз хочу оправдаться, в наших разговорах не было, о том, что мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга", - сказал он журналистам.По словам Лукашенко, он с Путиным обсуждает "вопрос нашего будущего"."Мы берем по крупицам, мы уже опытные люди, и складываем все лучшее, чтобы если у нас не получится это сделать, фундамент мы крепкий заложили, чтобы наши дети в этом направлении двигались", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20241206/belorussiya-1987301262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, в мире, владимир путин, александр лукашенко