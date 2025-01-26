https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541248.html

Лукашенко предупредил Запад об опасности военных формирований из оппозиции

Лукашенко предупредил Запад об опасности военных формирований из оппозиции - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко предупредил Запад об опасности военных формирований из оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил западные страны, что созданные в Польше, Литве и Украине военные формирования из белорусской оппозиции... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:42:00+03:00

2025-01-26T12:42:00+03:00

2025-01-26T12:42:00+03:00

в мире

польша

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украина

александр лукашенко

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил западные страны, что созданные в Польше, Литве и Украине военные формирования из белорусской оппозиции могут "повернули свои пулеметы" против них. "Они (белорусские оппозиционеры - ред. ) вам подкинут столько проблем, что вы очухаться не сможете потом. Я уже вас предупреждал, вы создаете в Польше, Литве хоругви (военное подразделение - ред.), а в Украине создали белорусский добровольческий корпус. Смотрите, чтобы они против вас свои пулеметы не повернули", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, литва, украина, александр лукашенко