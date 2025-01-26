https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541248.html
Лукашенко предупредил Запад об опасности военных формирований из оппозиции
Лукашенко предупредил Запад об опасности военных формирований из оппозиции - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко предупредил Запад об опасности военных формирований из оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил западные страны, что созданные в Польше, Литве и Украине военные формирования из белорусской оппозиции... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:42:00+03:00
2025-01-26T12:42:00+03:00
2025-01-26T12:42:00+03:00
в мире
польша
литва
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил западные страны, что созданные в Польше, Литве и Украине военные формирования из белорусской оппозиции могут "повернули свои пулеметы" против них. "Они (белорусские оппозиционеры - ред. ) вам подкинут столько проблем, что вы очухаться не сможете потом. Я уже вас предупреждал, вы создаете в Польше, Литве хоругви (военное подразделение - ред.), а в Украине создали белорусский добровольческий корпус. Смотрите, чтобы они против вас свои пулеметы не повернули", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, литва, украина, александр лукашенко
В мире, Польша, Литва, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил Запад об опасности военных формирований из оппозиции
Лукашенко: формирования из оппозиционеров могут повернуть пулеметы против Запада