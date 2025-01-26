https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541080.html
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика хотела бы сотрудничать с США и глобальных вопросов с Вашингтоном в мире решать не будет. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:38:00+03:00
2025-01-26T12:38:00+03:00
2025-01-26T14:31:00+03:00
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика хотела бы сотрудничать с США и глобальных вопросов с Вашингтоном в мире решать не будет. "Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать, понимаем, что это ведущая страна в мире, (она - ред.) серьезно влияет на экономику, в том числе Беларуси, нашего Союза с Россией, на экономику Китая – всех стран. Мы с Америкой глобальных вопросов решать в мире не будем, мы знаем свое место", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белоруссия, Америка, США, Александр Лукашенко, В мире, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США
Лукашенко: Минск хочет сотрудничать с США и глобальных вопросов решать не будет