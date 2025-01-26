Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 26.01.2025 (обновлено: 14:31 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541080.html
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика хотела бы сотрудничать с США и глобальных вопросов с Вашингтоном в мире решать не будет. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:38:00+03:00
2025-01-26T14:31:00+03:00
белоруссия
америка
сша
александр лукашенко
в мире
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_0:218:3169:2001_1920x0_80_0_0_0c031440e90b67d0f147eb61a2613a0e.jpg
МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика хотела бы сотрудничать с США и глобальных вопросов с Вашингтоном в мире решать не будет. "Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать, понимаем, что это ведущая страна в мире, (она - ред.) серьезно влияет на экономику, в том числе Беларуси, нашего Союза с Россией, на экономику Китая – всех стран. Мы с Америкой глобальных вопросов решать в мире не будем, мы знаем свое место", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
белоруссия
америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_dcb9ec08c6e0324d06248dd3f7493773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, америка, сша, александр лукашенко, в мире, выборы президента белоруссии — 2025
Белоруссия, Америка, США, Александр Лукашенко, В мире, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США

Лукашенко: Минск хочет сотрудничать с США и глобальных вопросов решать не будет

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика хотела бы сотрудничать с США и глобальных вопросов с Вашингтоном в мире решать не будет.
"Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать, понимаем, что это ведущая страна в мире, (она - ред.) серьезно влияет на экономику, в том числе Беларуси, нашего Союза с Россией, на экономику Китая – всех стран. Мы с Америкой глобальных вопросов решать в мире не будем, мы знаем свое место", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Новая Белоруссия спасет Украину и Европу
24 января, 08:00
 
БелоруссияАмерикаСШААлександр ЛукашенкоВ миреВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала