https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541080.html

Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США

Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко заявил о желании сотрудничать с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика хотела бы сотрудничать с США и глобальных вопросов с Вашингтоном в мире решать не будет. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:38:00+03:00

2025-01-26T12:38:00+03:00

2025-01-26T14:31:00+03:00

белоруссия

америка

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александр лукашенко

в мире

выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика хотела бы сотрудничать с США и глобальных вопросов с Вашингтоном в мире решать не будет. "Мы не ждем от Америки каких-то подачек, но мы хотим с ними сотрудничать, понимаем, что это ведущая страна в мире, (она - ред.) серьезно влияет на экономику, в том числе Беларуси, нашего Союза с Россией, на экономику Китая – всех стран. Мы с Америкой глобальных вопросов решать в мире не будем, мы знаем свое место", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, америка, сша, александр лукашенко, в мире, выборы президента белоруссии — 2025