https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995538875.html

Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров

Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров

Находящиеся в тюрьмах Белоруссии оппозиционеры, чтобы быть помилованы, должны обратиться с прошением об этом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:19:00+03:00

2025-01-26T12:19:00+03:00

2025-01-26T14:34:00+03:00

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Находящиеся в тюрьмах Белоруссии оппозиционеры, чтобы быть помилованы, должны обратиться с прошением об этом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Для того, чтобы этот вопрос (о помиловании - ред.) приобрел звучание и начал рассматриваться, по закону… ты должен обратиться к человеку, который принимает решение о помиловании", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье."В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но закон. Это не я придумал. Это придумано народами многих стран. Закон надо соблюдать", - сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.Лукашенко заявил, что тех, кто был осужден в 2020 году за беспорядки, власти Белоруссии "уже выпустили немало", а те, кто уехал из страны на Запад, сами сделали свой выбор.Президент отметил, что оппозиционер Мария Колесникова, осужденная в Белоруссии, вопреки слухам здорова.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025