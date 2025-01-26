Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров
Лукашенко: для помилования осужденных оппозиционеров те должны написать прошение
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Находящиеся в тюрьмах Белоруссии оппозиционеры, чтобы быть помилованы, должны обратиться с прошением об этом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Для того, чтобы этот вопрос (о помиловании - ред.) приобрел звучание и начал рассматриваться, по закону… ты должен обратиться к человеку, который принимает решение о помиловании", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.
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"В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но закон. Это не я придумал. Это придумано народами многих стран. Закон надо соблюдать", - сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.
Лукашенко заявил, что тех, кто был осужден в 2020 году за беспорядки, власти Белоруссии "уже выпустили немало", а те, кто уехал из страны на Запад, сами сделали свой выбор.
Президент отметил, что оппозиционер Мария Колесникова, осужденная в Белоруссии, вопреки слухам здорова.
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