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Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров - РИА Новости, 26.01.2025
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12:19 26.01.2025 (обновлено: 14:34 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995538875.html
Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров
Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров
Находящиеся в тюрьмах Белоруссии оппозиционеры, чтобы быть помилованы, должны обратиться с прошением об этом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:19:00+03:00
2025-01-26T14:34:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Находящиеся в тюрьмах Белоруссии оппозиционеры, чтобы быть помилованы, должны обратиться с прошением об этом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Для того, чтобы этот вопрос (о помиловании - ред.) приобрел звучание и начал рассматриваться, по закону… ты должен обратиться к человеку, который принимает решение о помиловании", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье."В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но закон. Это не я придумал. Это придумано народами многих стран. Закон надо соблюдать", - сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.Лукашенко заявил, что тех, кто был осужден в 2020 году за беспорядки, власти Белоруссии "уже выпустили немало", а те, кто уехал из страны на Запад, сами сделали свой выбор.Президент отметил, что оппозиционер Мария Колесникова, осужденная в Белоруссии, вопреки слухам здорова.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко назвал условие для помилования осужденных оппозиционеров

Лукашенко: для помилования осужденных оппозиционеров те должны написать прошение

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Находящиеся в тюрьмах Белоруссии оппозиционеры, чтобы быть помилованы, должны обратиться с прошением об этом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Для того, чтобы этот вопрос (о помиловании - ред.) приобрел звучание и начал рассматриваться, по закону… ты должен обратиться к человеку, который принимает решение о помиловании", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.
«
"В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но закон. Это не я придумал. Это придумано народами многих стран. Закон надо соблюдать", - сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.
Лукашенко заявил, что тех, кто был осужден в 2020 году за беспорядки, власти Белоруссии "уже выпустили немало", а те, кто уехал из страны на Запад, сами сделали свой выбор.
Президент отметил, что оппозиционер Мария Колесникова, осужденная в Белоруссии, вопреки слухам здорова.
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