https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995536637.html

Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной

Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной

Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны "напичкана" войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:07:00+03:00

2025-01-26T12:07:00+03:00

2025-01-26T12:07:00+03:00

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александр лукашенко

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны "напичкана" войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Хотели поехать на южную границу, что-то там подснять. Белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины особенно войсками. С нашей стороны только пограничники", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье и рассказывая о том, что на границу с Украиной хотели поехать журналисты.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко