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Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной - РИА Новости, 26.01.2025
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12:07 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995536637.html
Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной
Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной
Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны "напичкана" войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:07:00+03:00
2025-01-26T12:07:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны "напичкана" войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Хотели поехать на южную границу, что-то там подснять. Белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины особенно войсками. С нашей стороны только пограничники", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье и рассказывая о том, что на границу с Украиной хотели поехать журналисты.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной

Лукашенко: граница Белоруссии с украинской стороны напичкана войсками

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны "напичкана" войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Хотели поехать на южную границу, что-то там подснять. Белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины особенно войсками. С нашей стороны только пограничники", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье и рассказывая о том, что на границу с Украиной хотели поехать журналисты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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В миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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