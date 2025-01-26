https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995536637.html
Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной
Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной
Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны "напичкана" войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:07:00+03:00
2025-01-26T12:07:00+03:00
2025-01-26T12:07:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны "напичкана" войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Хотели поехать на южную границу, что-то там подснять. Белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины особенно войсками. С нашей стороны только пограничники", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье и рассказывая о том, что на границу с Украиной хотели поехать журналисты.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о ситуации на границе Белоруссии с Украиной
Лукашенко: граница Белоруссии с украинской стороны напичкана войсками