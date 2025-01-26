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Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах
Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя неприезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы главы государства, которые проходят 26 января, заявил, что эта... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:57:00+03:00
2025-01-26T11:57:00+03:00
2025-01-26T11:57:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя неприезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы главы государства, которые проходят 26 января, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать, Минск никому не закрывал въезд на свою территорию. "Вы просто не хотели ехать. Мы никому въезд в Беларусь не запрещали", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами. Лукашенко напомнил, что Минск направил приглашение на выборы БДИПЧ ОБСЕ, но там заявили, что приглашение было направлено слишком поздно. В этой связи глава государства обратил внимание, что нигде не прописано, когда нужно приглашать – вчера, сегодня или завтра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах
Лукашенко: Минск никому не запрещал въезд на территорию Белоруссии