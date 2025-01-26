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Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах - РИА Новости, 26.01.2025
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11:57 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995535918.html
Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах
Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя неприезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы главы государства, которые проходят 26 января, заявил, что эта... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:57:00+03:00
2025-01-26T11:57:00+03:00
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минск
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александр лукашенко
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя неприезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы главы государства, которые проходят 26 января, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать, Минск никому не закрывал въезд на свою территорию. "Вы просто не хотели ехать. Мы никому въезд в Беларусь не запрещали", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами. Лукашенко напомнил, что Минск направил приглашение на выборы БДИПЧ ОБСЕ, но там заявили, что приглашение было направлено слишком поздно. В этой связи глава государства обратил внимание, что нигде не прописано, когда нужно приглашать – вчера, сегодня или завтра.
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в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах

Лукашенко: Минск никому не запрещал въезд на территорию Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя неприезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы главы государства, которые проходят 26 января, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать, Минск никому не закрывал въезд на свою территорию.
"Вы просто не хотели ехать. Мы никому въезд в Беларусь не запрещали", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами.
Лукашенко напомнил, что Минск направил приглашение на выборы БДИПЧ ОБСЕ, но там заявили, что приглашение было направлено слишком поздно. В этой связи глава государства обратил внимание, что нигде не прописано, когда нужно приглашать – вчера, сегодня или завтра.
Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против"
Вчера, 16:13
 
В миреМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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