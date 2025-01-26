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Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах

Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя неприезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы главы государства, которые проходят 26 января, заявил, что эта... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:57:00+03:00

2025-01-26T11:57:00+03:00

2025-01-26T11:57:00+03:00

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя неприезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы главы государства, которые проходят 26 января, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать, Минск никому не закрывал въезд на свою территорию. "Вы просто не хотели ехать. Мы никому въезд в Беларусь не запрещали", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске во время общения с журналистами. Лукашенко напомнил, что Минск направил приглашение на выборы БДИПЧ ОБСЕ, но там заявили, что приглашение было направлено слишком поздно. В этой связи глава государства обратил внимание, что нигде не прописано, когда нужно приглашать – вчера, сегодня или завтра.

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Ольга Фомченкова

в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025