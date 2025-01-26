https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html

Процедура выборов президента Белоруссии

Процедура выборов президента Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Процедура выборов президента Белоруссии

Согласно Конституции Белоруссии (1994), президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T00:30:00+03:00

2025-01-26T00:30:00+03:00

2025-01-26T00:30:00+03:00

справки

белоруссия

выборы президента белоруссии — 2025

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Согласно Конституции Белоруссии (1994), президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.Президентом может быть избран гражданин Белоруссии по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.Президент избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Согласно изменениям и дополнениям в конституцию, принятым в результате прошедшего 27 февраля 2022 года референдума, ограничения количества сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, вступят в силу со дня вступления в должность вновь избранного президента. В соответствии с Избирательным кодексом Белоруссии, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента.Если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, систему которых возглавляет Центральная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия организует выборы президента.Кандидаты в президенты выдвигаются гражданами Белоруссии при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей. Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов. Кандидатами в президенты не могут быть выдвинуты граждане, в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда.Регистрация кандидатов в президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией. Регистрация начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до выборов.Центральная избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидатов в президенты и в двухдневный срок после регистрации выдает кандидатам соответствующие удостоверение.Кандидаты в президенты со времени их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях, заседаниях, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.Предвыборная агитация кандидатов в президенты начинается за 25 дней до выборов и заканчивается в 24 часа дня, предшествующего дню выборов. В день голосования агитация запрещена.Выборы президента проводятся по единому избирательному округу, составляющему всю территорию Белоруссии.Для проведения голосования и подсчета голосов по выборам президента территория районов, городов, районов в городах делится на участки для голосования. Участки для голосования образуются с числом не более 3000 избирателей.Участки для голосования могут образовываться в воинских частях, местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения).Расходы по подготовке и проведению выборов осуществляются за счет средств республиканского бюджета. Расходы на эти цели могут осуществляться также за счет средств политических партий, других организаций и граждан Белоруссии, которые могут вносить свои денежные средства во внебюджетный фонд, создаваемый Центральной избирательной комиссией для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение выборов президента. Кандидаты в президенты вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования расходов на предвыборную агитацию.Голосование на выборах президента проводится с 8 до 20 часов.Участковые избирательные комиссии не позднее чем за 10 дней до выборов оповещают избирателей о дне выборов, времени и месте голосования, номере телефона комиссии, а также направляют избирателям информацию о кандидатах в президенты.На участках для голосования, образованных в воинских частях, местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения), участковые комиссии могут объявить голосование законченным ранее 20 часов, если проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей.Голосование проводится в специально отведенных помещениях, в которых должны быть оборудованы в достаточном количестве кабины или комнаты для тайного голосования, определены места выдачи бюллетеней и установлены ящики для голосования.Право избирать имеют граждане Белоруссии, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы.Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Бюллетень для голосования выдается избирателю членом участковой избирательной комиссии на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах после предъявления паспорта гражданина Белоруссии (идентификационной карты гражданина Белоруссии) или иного документа, определяемого Центральной избирательной комиссией. При получении бюллетеня избиратель расписывается в соответствующей графе указанного списка.Бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования другое лицо по своему усмотрению, кроме членов участковой и вышестоящих комиссий, кандидатов в президенты Белоруссии, их доверенных лиц и др.При голосовании на выборах избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого он голосует. Если избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от строки "Против всех кандидатов". Заполненный бюллетень избиратель опускает в ящик для голосования.Избиратель, не имеющий возможности в день выборов принять участие в голосовании, вправе не ранее чем за пять дней до выборов в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей. Досрочное голосование осуществляется с 12 до 19 часов без перерыва в присутствии не менее двух членов участковой комиссии. При получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования. Досрочное голосование не проводится на участках для голосования, образованных в местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения), а также перед вторым туром голосования по выборам президента.Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участвовать в голосовании избирателям, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день выборов в помещение для голосования. В этих целях в участковой избирательной комиссии должно быть не более трех переносных ящиков для голосования.Считается, что выборы президента Белоруссии состоялись, если в голосовании приняло участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан Белоруссии, принявших участие в голосовании.Если ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого количества голосов, то в двухнедельный срок по решению Центральной избирательной комиссии проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей.Выборы во втором туре голосования считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, включенных в список граждан, имеющих право участвовать в выборах. Избранным считается кандидат, получивший во втором туре голосования более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае если один из кандидатов в президенты, включенный в бюллетень для баллотирования во втором туре голосования, снял свою кандидатуру, второй тур голосования проводится по одной кандидатуре. При этом кандидат в президенты также считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Если на выборах президента баллотировалось не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, а также в случае выбытия всех кандидатов или признания выборов несостоявшимися или недействительными либо второй тур голосования не позволил определить избранного президента, Центральная избирательная комиссия не позднее 10 дней назначает повторные выборы с повторным выдвижением кандидатов в президенты. Повторные выборы проводятся в течение трех месяцев со дня их назначения.Президент вступает в должность после принесения присяги в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. С момента принесения присяги вновь избранным президентом полномочия предыдущего президента прекращаются.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025