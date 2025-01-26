В Белоруссии проходит основной этап выборов президента
В Белоруссии открыли участки для голосования в основной день выборов президента
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В Белоруссии открылись избирательные участки для голосования в основной день выборов президента.
"Двадцать шестого января участки будут открыты с 08:00 до 20:00", — заявил Центризбирком.
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. Всего в республике работают 5325 участков, из них 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Но за рубежом на этих выборах участки открывать не стали. Власти объяснили это, в частности, невозможностью обеспечить безопасность, а также сокращением дипломатического корпуса из-за ухудшения отношений с Западом после выборов президента 2020 года и подавления акций протеста оппозиции.
При этом, подчеркнули в ЦИК, граждане, постоянно проживающие за рубежом, могут проголосовать на одном из шести участков в Минске и пяти областных центрах. По последним данным, такой возможностью воспользовались 52 человека из России, Германии, Италии, Литвы, Польши, Украины, США, Великобритании, Грузии, Франции и Бельгии.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81 процента. Это практически соответствует явке на досрочном голосовании в 2020 году (41,7 процента). В целом явка на прошлых президентских выборах составила 84,3 процента.
Перед основным днем голосования глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что милиция готова обеспечить порядок на выборах и безопасность всех участников избирательного процесса и порядок на выборах. По его словам, ситуация находится под контролем.