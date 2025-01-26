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В Белоруссии проходит основной этап выборов президента - РИА Новости, 26.01.2025
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08:14 26.01.2025 (обновлено: 09:46 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussija-1995513487.html
В Белоруссии проходит основной этап выборов президента
В Белоруссии проходит основной этап выборов президента - РИА Новости, 26.01.2025
В Белоруссии проходит основной этап выборов президента
В Белоруссии открылись избирательные участки для голосования в основной день выборов президента. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:14:00+03:00
2025-01-26T09:46:00+03:00
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В Белоруссии открылись избирательные участки для голосования в основной день выборов президента. "Двадцать шестого января участки будут открыты с 08:00 до 20:00", — заявил Центризбирком. В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. Всего в республике работают 5325 участков, из них 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Но за рубежом на этих выборах участки открывать не стали. Власти объяснили это, в частности, невозможностью обеспечить безопасность, а также сокращением дипломатического корпуса из-за ухудшения отношений с Западом после выборов президента 2020 года и подавления акций протеста оппозиции. При этом, подчеркнули в ЦИК, граждане, постоянно проживающие за рубежом, могут проголосовать на одном из шести участков в Минске и пяти областных центрах. По последним данным, такой возможностью воспользовались 52 человека из России, Германии, Италии, Литвы, Польши, Украины, США, Великобритании, Грузии, Франции и Бельгии. На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81 процента. Это практически соответствует явке на досрочном голосовании в 2020 году (41,7 процента). В целом явка на прошлых президентских выборах составила 84,3 процента. Перед основным днем голосования глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что милиция готова обеспечить порядок на выборах и безопасность всех участников избирательного процесса и порядок на выборах. По его словам, ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
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в мире, белоруссия, минск, россия, иван кубраков, александр лукашенко, олег гайдукевич, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Россия, Иван Кубраков, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Белоруссии проходит основной этап выборов президента

В Белоруссии открыли участки для голосования в основной день выборов президента

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В Белоруссии открылись избирательные участки для голосования в основной день выборов президента.
"Двадцать шестого января участки будут открыты с 08:00 до 20:00", — заявил Центризбирком.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
11:47
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. Всего в республике работают 5325 участков, из них 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания. Но за рубежом на этих выборах участки открывать не стали. Власти объяснили это, в частности, невозможностью обеспечить безопасность, а также сокращением дипломатического корпуса из-за ухудшения отношений с Западом после выборов президента 2020 года и подавления акций протеста оппозиции.
При этом, подчеркнули в ЦИК, граждане, постоянно проживающие за рубежом, могут проголосовать на одном из шести участков в Минске и пяти областных центрах. По последним данным, такой возможностью воспользовались 52 человека из России, Германии, Италии, Литвы, Польши, Украины, США, Великобритании, Грузии, Франции и Бельгии.
Здание правительства Республики Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Процедура выборов президента Белоруссии
00:30
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81 процента. Это практически соответствует явке на досрочном голосовании в 2020 году (41,7 процента). В целом явка на прошлых президентских выборах составила 84,3 процента.
Перед основным днем голосования глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что милиция готова обеспечить порядок на выборах и безопасность всех участников избирательного процесса и порядок на выборах. По его словам, ситуация находится под контролем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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В миреБелоруссияМинскРоссияИван КубраковАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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