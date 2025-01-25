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В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
В Черкасской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:48:00+03:00
2025-01-25T01:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Канев (Черкасская область) - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Кременчуге. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html
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черкасская область, кременчуг, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Кременчуг, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черкасской области прогремели взрывы
В городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы