https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995420958.html

В Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025

В Черкасской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:48:00+03:00

2025-01-25T01:48:00+03:00

2025-01-25T01:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

черкасская область

кременчуг

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Канев (Черкасская область) - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Кременчуге. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html

https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html

черкасская область

кременчуг

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкасская область, кременчуг, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины