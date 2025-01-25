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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 25.01.2025
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15:12 25.01.2025 (обновлено: 15:20 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/vsu-1995466710.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 25.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки свыше 360 боевиков ВСУ, танк, девять боевых бронированных машин, самоходную... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:12:00+03:00
2025-01-25T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки свыше 360 боевиков ВСУ, танк, девять боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 54820 военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1622 боевые бронированные машины, 1629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 100 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/vsu-1995466139.html
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россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли более 360 военных в Курской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки свыше 360 боевиков ВСУ, танк, девять боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 54820 военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1622 боевые бронированные машины, 1629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 100 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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