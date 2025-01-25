https://ria.ru/20250125/volgograd-1995484977.html
В Волгограде молодые люди устроили стрельбу у ТЦ
В Волгограде молодые люди устроили стрельбу у ТЦ - РИА Новости, 25.01.2025
В Волгограде молодые люди устроили стрельбу у ТЦ
Полицейские задержали молодых людей, которые устроили стрельбу у торгового центра в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T19:07:00+03:00
2025-01-25T19:07:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Полицейские задержали молодых людей, которые устроили стрельбу у торгового центра в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. Ранее ведомство сообщало, что полиция начала проверку видео в интернете, на котором видно, как несколько человек на парковке возле торгового центра в Волгограде стреляют, предположительно, из оружия. По данным регионального МВД, полицейские установили личности тех, кто стрелял. Инцидент произошел 17 января, двое студентов 17 и 18 лет в компании своих друзей устроили стрельбу из охолощенного оружия и ушли, позже видео стрельбы выложили в интернет, уточняет ведомство. "В подразделение полиции доставлены все участники вышеуказанных событий. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20250120/lenoblast-1994584470.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде молодые люди устроили стрельбу у ТЦ
В Волгограде задержали молодых людей, устроивших стрельбу у ТЦ