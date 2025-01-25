СМИ: США делятся с новыми властями Сирии разведданными об угрозах ИГ*
WP: США делятся с новыми властями Сирии разведданными об угрозах ИГ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. США делятся разведданными об угрозах со стороны террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) с новыми властями Сирии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на нескольких действующих и бывших американских чиновников.
"Соединенные Штаты делятся секретными разведданными об угрозах со стороны "Исламского государства"* с новым правительством в Сирии, которым руководят лидеры военизированной группировки, давно считающейся Вашингтоном террористической организацией", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновников.
По словам чиновников, решение об обмене разведданными между США и новой сирийской администрацией было обусловлено "взаимной заинтересованностью" в предотвращении возможного возвращения ИГ* и "не отражает полного принятия группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая находится сейчас у власти в Сирии.
Согласно источникам издания, обмен информацией начался примерно через две недели после прихода группировки к власти, он проходил в ходе прямых встреч сотрудников американских разведслужб и представителей ХТШ.
В конце декабря сирийская газета Al-Watan сообщала, что делегация американских дипломатов обсудила с представителями сирийских властей в Дамаске вопросы снятия санкций и исключения "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани).
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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