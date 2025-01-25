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ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:33:00+03:00
2025-01-25T15:33:00+03:00
2025-01-25T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
суджа
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районе 12 населенных пунктов Курской области, а также в районе пяти — Сумской области.За минувшие сутки потери ВСУ составили:Еще пять украинских военных сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 55 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20250125/vsu-1995453605.html
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курская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, суджа, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Суджа, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
МО: российские войска нанесли поражение 12 украинским бригадам в Курской области