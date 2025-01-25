https://ria.ru/20250125/svo-1995468242.html

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.01.2025

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:33:00+03:00

2025-01-25T15:33:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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сумская область

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районе 12 населенных пунктов Курской области, а также в районе пяти — Сумской области.За минувшие сутки потери ВСУ составили:Еще пять украинских военных сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 55 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20250125/vsu-1995453605.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

сумская область

суджа

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курская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, суджа, вооруженные силы рф