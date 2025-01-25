https://ria.ru/20250125/sobyanin-1995462442.html

Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год

Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год - РИА Новости, 25.01.2025

Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T14:11:00+03:00

2025-01-25T14:11:00+03:00

2025-01-25T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве подвели итоги благоустройства городских территорий в 2024 году и наметили планы по обновлению улиц, набережных и парков на 2025 год... Сергей Собянин утвердил результаты проделанной работы и поручил продолжить реализацию городских программ в этой сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что в планах на 2025 год - обновление еще около 700 улиц, а самым крупным проектом станет комплексное благоустройство сразу трех вылетных магистралей - Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе, на которых в прошлые годы такие работы не проводили или выполняли частично. Помимо этого, благоустройство коснется Мантулинской улицы в Пресненском районе, а также планируются работы по устройству трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и прокладки дополнительного трамвайного пути рядом с главным входом ВДНХ. Также в 2025 году планируют завершить благоустройство набережной на территории музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной, а также начать благоустройство Шлюзовой набережной и работы по укреплению берегов Москвы-реки рядом со стадионом "Спартак". "В 2025 году благоустройство коснется 83 знаковых окружных объектов и городских парковых территорий. Среди них Парк Горького, музей-заповедник "Коломенское" и "Сокольники", где специалисты продолжат начатые в прошлом году работы", - добавляется в сообщении.

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общество, москва, сергей собянин, "сокольники", россия, социальная инфраструктура