https://ria.ru/20250125/sobyanin-1995462442.html
Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год
Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год - РИА Новости, 25.01.2025
Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:11:00+03:00
2025-01-25T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве подвели итоги благоустройства городских территорий в 2024 году и наметили планы по обновлению улиц, набережных и парков на 2025 год... Сергей Собянин утвердил результаты проделанной работы и поручил продолжить реализацию городских программ в этой сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что в планах на 2025 год - обновление еще около 700 улиц, а самым крупным проектом станет комплексное благоустройство сразу трех вылетных магистралей - Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе, на которых в прошлые годы такие работы не проводили или выполняли частично. Помимо этого, благоустройство коснется Мантулинской улицы в Пресненском районе, а также планируются работы по устройству трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и прокладки дополнительного трамвайного пути рядом с главным входом ВДНХ. Также в 2025 году планируют завершить благоустройство набережной на территории музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной, а также начать благоустройство Шлюзовой набережной и работы по укреплению берегов Москвы-реки рядом со стадионом "Спартак". "В 2025 году благоустройство коснется 83 знаковых окружных объектов и городских парковых территорий. Среди них Парк Горького, музей-заповедник "Коломенское" и "Сокольники", где специалисты продолжат начатые в прошлом году работы", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250120/sobjanin-1994620211.html
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общество, москва, сергей собянин, "сокольники", россия, социальная инфраструктура
Общество, Москва, Сергей Собянин, "Сокольники", Россия, Социальная инфраструктура
Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год
Мэр Москвы Собянин утвердил планы благоустройства городских зон на 2025 год
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства городских территорий на 2025 год, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве подвели итоги благоустройства городских территорий в 2024 году и наметили планы по обновлению улиц, набережных и парков на 2025 год... Сергей Собянин утвердил результаты проделанной работы и поручил продолжить реализацию городских программ в этой сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в планах на 2025 год - обновление еще около 700 улиц, а самым крупным проектом станет комплексное благоустройство сразу трех вылетных магистралей - Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе, на которых в прошлые годы такие работы не проводили или выполняли частично.
Помимо этого, благоустройство коснется Мантулинской улицы в Пресненском районе, а также планируются работы по устройству трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и прокладки дополнительного трамвайного пути рядом с главным входом ВДНХ.
Также в 2025 году планируют завершить благоустройство набережной на территории музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной, а также начать благоустройство Шлюзовой набережной и работы по укреплению берегов Москвы-реки рядом со стадионом "Спартак".
"В 2025 году благоустройство коснется 83 знаковых окружных объектов и городских парковых территорий. Среди них Парк Горького, музей-заповедник "Коломенское" и "Сокольники", где специалисты продолжат начатые в прошлом году работы", - добавляется в сообщении.