https://ria.ru/20250125/slovakija-1995477357.html

Словакия готовит список иностранных инструкторов для выдворения из страны

Словакия готовит список иностранных инструкторов для выдворения из страны - РИА Новости, 25.01.2025

Словакия готовит список иностранных инструкторов для выдворения из страны

Словакия готовит список иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией ситуации в стране, с целью их выдворения, заявил словацкий... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T17:31:00+03:00

2025-01-25T17:31:00+03:00

2025-01-25T17:31:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Словакия готовит список иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией ситуации в стране, с целью их выдворения, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Ранее Фицо сообщил, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. "Сейчас готовится список людей, которые будут выдворены из Словакии. Это произойдет в ближайшие дни", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он добавил, что будут проверены финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась. "У нас есть группа инструкторов из нескольких стран, которые инструктируют: придумайте историю, позовите людей, создайте страх, что правительство хочет выйти из Европейского союза, организуем какую-то стычку с полицией, а потом начнется оккупация правительственных зданий", - сказал Фицо. Ранее Фицо говорил, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.

https://ria.ru/20250125/miting-1995472604.html

https://ria.ru/20250122/fitso-1994994639.html

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в мире, словакия, грузия, украина, роберт фицо