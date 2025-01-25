Словакия готовит список иностранных инструкторов для выдворения из страны
Фицо: Словакия готовит список иностранных инструкторов с целью их выдворения
© AP Photo / Denes ErdosУчастники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
© AP Photo / Denes Erdos
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Словакия готовит список иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией ситуации в стране, с целью их выдворения, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Сейчас готовится список людей, которые будут выдворены из Словакии. Это произойдет в ближайшие дни", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он добавил, что будут проверены финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась.
"У нас есть группа инструкторов из нескольких стран, которые инструктируют: придумайте историю, позовите людей, создайте страх, что правительство хочет выйти из Европейского союза, организуем какую-то стычку с полицией, а потом начнется оккупация правительственных зданий", - сказал Фицо.
Ранее Фицо говорил, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, утверждая, что они лишь хотят мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.