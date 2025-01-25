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На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с вооружением - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/skhron-1995430597.html
На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с вооружением
На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с вооружением - РИА Новости, 25.01.2025
На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с вооружением
Сотрудники ФСБ на бывших позициях украинских военных обнаружили схрон с иностранным вооружением, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:46:00+03:00
2025-01-25T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
донецкая народная республика
украина
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Сотрудники ФСБ на бывших позициях украинских военных обнаружили схрон с иностранным вооружением, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением, подготовленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении. По данным УФСБ России по ДНР, из схрона был изъят ряд различного вооружения, в числе которого пулемет калибром 7,62 бельгийского производства и винтовка М16 производства США. В ведомстве отметили, что изъятое оружие будет передано в подразделения Минобороны России для дальнейшего использования. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250124/minoborony-1995341455.html
https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html
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россия, сергей лавров, донецкая народная республика, украина, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с вооружением

ФСБ: на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Авдеевку
Стела на въезде в Авдеевку - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стела на въезде в Авдеевку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Сотрудники ФСБ на бывших позициях украинских военных обнаружили схрон с иностранным вооружением, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением, подготовленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.
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По данным УФСБ России по ДНР, из схрона был изъят ряд различного вооружения, в числе которого пулемет калибром 7,62 бельгийского производства и винтовка М16 производства США.
В ведомстве отметили, что изъятое оружие будет передано в подразделения Минобороны России для дальнейшего использования.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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