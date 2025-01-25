https://ria.ru/20250125/skhron-1995430597.html

На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с вооружением

На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с вооружением - РИА Новости, 25.01.2025

На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с вооружением

Сотрудники ФСБ на бывших позициях украинских военных обнаружили схрон с иностранным вооружением, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T05:46:00+03:00

2025-01-25T05:46:00+03:00

2025-01-25T05:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

донецкая народная республика

украина

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Сотрудники ФСБ на бывших позициях украинских военных обнаружили схрон с иностранным вооружением, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением, подготовленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении. По данным УФСБ России по ДНР, из схрона был изъят ряд различного вооружения, в числе которого пулемет калибром 7,62 бельгийского производства и винтовка М16 производства США. В ведомстве отметили, что изъятое оружие будет передано в подразделения Минобороны России для дальнейшего использования. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250124/minoborony-1995341455.html

https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, сергей лавров, донецкая народная республика, украина, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины