https://ria.ru/20250125/pvo-1995467329.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.01.2025

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 14.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250125/vsu-1995466710.html

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россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина