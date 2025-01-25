Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 25.01.2025 (обновлено: 15:23 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/pvo-1995467329.html
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.01.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:22:00+03:00
2025-01-25T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_660c84a948f804484faf705a3486d971.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 14.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/vsu-1995466710.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27a27746be51a3dd854d2a88823439be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Украина
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Российская ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Около 14.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Вчера, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала