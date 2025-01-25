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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.01.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:22:00+03:00
2025-01-25T15:22:00+03:00
2025-01-25T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 14.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Украина
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российская ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью