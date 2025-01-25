https://ria.ru/20250125/ozhirenie-1995422283.html

Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос

Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос - РИА Новости, 25.01.2025

Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос

Депрессия встречается у более чем половины пациентов с ожирением, наиболее выражены ее проявления у женщин в возрасте от 18 до 44 лет, причем почти у трети из... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T02:51:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депрессия встречается у более чем половины пациентов с ожирением, наиболее выражены ее проявления у женщин в возрасте от 18 до 44 лет, причем почти у трети из них регистрируемые симптомы соответствуют среднему или тяжелому уровню, то есть требуют наблюдения специалиста, следует из результатов исследования Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Выборочное исследование проводилось среди пациентов, обратившихся на комплексные амбулаторные чекап-программы Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России по поводу лишнего веса с декабря 2022 по январь 2024 года. В рамках приема медицинского психолога с пациентом проводилось первичное интервью, после ему предлагалось заполнить тест-опросник депрессии. Всего в исследование было включено 383 человека (243 женщины, 140 мужчин) возрастом от 18 до 82 лет, с индексом массы тела от 25,2 до 78,7. Данные о погрешности не приводятся. "По результатам исследования депрессивная симптоматика разной степени выраженности наблюдается у более, чем половины респондентов (212 человек - 55%). Наиболее выражены проявления депрессии у женщин в возрасте 18-44 лет, причем почти у трети из них (42 человека, 26%) регистрируемые симптомы соответствуют среднему или тяжелому уровню, т.е. требуют комплексного наблюдения со стороны специалистов сферы ментального здоровья", - говорится в исследовании. Среди женщин старшей возрастной группы и мужчин всех возрастов также отмечается высокий процент (от 41% до 59% респондентов) выраженности депрессивных проявлений, но депрессия тяжелого уровня встречается значительно реже (8-10%), уточняется в материале. При этом среди всех респондентов с выраженной депрессивной симптоматикой только 5% (12 человек) ранее обращались за профильной помощью к специалистам, отмечается в исследовании.

https://ria.ru/20241211/minzdrav-1988528507.html

https://ria.ru/20241029/ozhirenie-1980779394.html

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россия