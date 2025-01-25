Рейтинг@Mail.ru
Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/ozhirenie-1995422283.html
Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос
Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос - РИА Новости, 25.01.2025
Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос
Депрессия встречается у более чем половины пациентов с ожирением, наиболее выражены ее проявления у женщин в возрасте от 18 до 44 лет, причем почти у трети из... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T02:51:00+03:00
2025-01-25T02:51:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574970468_0:122:3072:1849_1920x0_80_0_0_3a7689afb78f1a86f9cee67b98790fd0.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депрессия встречается у более чем половины пациентов с ожирением, наиболее выражены ее проявления у женщин в возрасте от 18 до 44 лет, причем почти у трети из них регистрируемые симптомы соответствуют среднему или тяжелому уровню, то есть требуют наблюдения специалиста, следует из результатов исследования Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Выборочное исследование проводилось среди пациентов, обратившихся на комплексные амбулаторные чекап-программы Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России по поводу лишнего веса с декабря 2022 по январь 2024 года. В рамках приема медицинского психолога с пациентом проводилось первичное интервью, после ему предлагалось заполнить тест-опросник депрессии. Всего в исследование было включено 383 человека (243 женщины, 140 мужчин) возрастом от 18 до 82 лет, с индексом массы тела от 25,2 до 78,7. Данные о погрешности не приводятся. "По результатам исследования депрессивная симптоматика разной степени выраженности наблюдается у более, чем половины респондентов (212 человек - 55%). Наиболее выражены проявления депрессии у женщин в возрасте 18-44 лет, причем почти у трети из них (42 человека, 26%) регистрируемые симптомы соответствуют среднему или тяжелому уровню, т.е. требуют комплексного наблюдения со стороны специалистов сферы ментального здоровья", - говорится в исследовании. Среди женщин старшей возрастной группы и мужчин всех возрастов также отмечается высокий процент (от 41% до 59% респондентов) выраженности депрессивных проявлений, но депрессия тяжелого уровня встречается значительно реже (8-10%), уточняется в материале. При этом среди всех респондентов с выраженной депрессивной симптоматикой только 5% (12 человек) ранее обращались за профильной помощью к специалистам, отмечается в исследовании.
https://ria.ru/20241211/minzdrav-1988528507.html
https://ria.ru/20241029/ozhirenie-1980779394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574970468_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_618877eb3abbcd8ea77b20202992dba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Депрессия встречается у более половины пациентов с ожирением, показал опрос

Минздрав России: более половины пациентов с ожирением страдают депрессией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнвалидная коляска в коридоре Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Инвалидная коляска в коридоре Института диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Инвалидная коляска в коридоре Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депрессия встречается у более чем половины пациентов с ожирением, наиболее выражены ее проявления у женщин в возрасте от 18 до 44 лет, причем почти у трети из них регистрируемые симптомы соответствуют среднему или тяжелому уровню, то есть требуют наблюдения специалиста, следует из результатов исследования Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Выборочное исследование проводилось среди пациентов, обратившихся на комплексные амбулаторные чекап-программы Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России по поводу лишнего веса с декабря 2022 по январь 2024 года. В рамках приема медицинского психолога с пациентом проводилось первичное интервью, после ему предлагалось заполнить тест-опросник депрессии. Всего в исследование было включено 383 человека (243 женщины, 140 мужчин) возрастом от 18 до 82 лет, с индексом массы тела от 25,2 до 78,7. Данные о погрешности не приводятся.
Мальчик ест торт - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении
11 декабря 2024, 02:57
"По результатам исследования депрессивная симптоматика разной степени выраженности наблюдается у более, чем половины респондентов (212 человек - 55%). Наиболее выражены проявления депрессии у женщин в возрасте 18-44 лет, причем почти у трети из них (42 человека, 26%) регистрируемые симптомы соответствуют среднему или тяжелому уровню, т.е. требуют комплексного наблюдения со стороны специалистов сферы ментального здоровья", - говорится в исследовании.
Среди женщин старшей возрастной группы и мужчин всех возрастов также отмечается высокий процент (от 41% до 59% респондентов) выраженности депрессивных проявлений, но депрессия тяжелого уровня встречается значительно реже (8-10%), уточняется в материале.
При этом среди всех респондентов с выраженной депрессивной симптоматикой только 5% (12 человек) ранее обращались за профильной помощью к специалистам, отмечается в исследовании.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников
29 октября 2024, 18:48
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала