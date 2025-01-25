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В Госдуме рассказали о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров - РИА Новости, 25.01.2025
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02:18 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/moshennichestvo-1995421507.html
В Госдуме рассказали о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров
В Госдуме рассказали о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров - РИА Новости, 25.01.2025
В Госдуме рассказали о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров
Мошенники с фейковых аккаунтов блогеров предлагают детям участие в "розыгрышах" с обещанием дорогих призов - игровых консолей или виртуальной валюты, рассказал... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T02:18:00+03:00
2025-01-25T02:18:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Мошенники с фейковых аккаунтов блогеров предлагают детям участие в "розыгрышах" с обещанием дорогих призов - игровых консолей или виртуальной валюты, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Опасная для детей схема мошенников связана с фальшивыми конкурсами и подарками. Мошенники, с фейковых аккаунтов блогеров, предлагают детям участие в "розыгрышах" с обещанием дорогих призов, например, игровых консолей или виртуальной валюты. Для получения приза ребенка просят оплатить "доставку" или предоставить личные данные, которые затем используются для кражи денег или аккаунтов. Такие схемы работают на психологии ребенка, для которого возможность мгновенной награды перевешивает осознание риска", - пояснил Немкин РИА Новости. По его словам, все в очередной раз упирается в отсутствие навыков цифровой грамотности как у детей, так и у их родителей. "Многие семьи не уделяют достаточно внимания обучению безопасному поведению в интернете, что оставляет детей без необходимых навыков для распознавания мошеннических схем. При этом компании также несут ответственность за обеспечение дополнительной защиты детей — например, внедрение систем подтверждения покупок, требующих согласия родителей, или создание образовательных программ для пользователей", - добавил Немкин. Депутат считает, что для борьбы с такими схемами необходимы комплексные меры. "Родителям важно регулярно обсуждать с детьми правила безопасности в интернете, объяснять, почему нельзя делиться своими данными с незнакомцами, даже если они кажутся авторитетными. Со стороны маркетплейсов и онлайн-игровых платформ требуется активное внедрение механизмов контроля и мониторинга подозрительных транзакций. Со своей стороны мы продолжим трансформацию законодательства в части борьбы с мошенничеством – как телефонным, так и реализуемым онлайн", - заключил он.
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров

Депутат Немкин: фейк-аккаунты блоггеров предлагают детям участие в розыгрышах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Мошенники с фейковых аккаунтов блогеров предлагают детям участие в "розыгрышах" с обещанием дорогих призов - игровых консолей или виртуальной валюты, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Опасная для детей схема мошенников связана с фальшивыми конкурсами и подарками. Мошенники, с фейковых аккаунтов блогеров, предлагают детям участие в "розыгрышах" с обещанием дорогих призов, например, игровых консолей или виртуальной валюты. Для получения приза ребенка просят оплатить "доставку" или предоставить личные данные, которые затем используются для кражи денег или аккаунтов. Такие схемы работают на психологии ребенка, для которого возможность мгновенной награды перевешивает осознание риска", - пояснил Немкин РИА Новости.
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По его словам, все в очередной раз упирается в отсутствие навыков цифровой грамотности как у детей, так и у их родителей.
"Многие семьи не уделяют достаточно внимания обучению безопасному поведению в интернете, что оставляет детей без необходимых навыков для распознавания мошеннических схем. При этом компании также несут ответственность за обеспечение дополнительной защиты детей — например, внедрение систем подтверждения покупок, требующих согласия родителей, или создание образовательных программ для пользователей", - добавил Немкин.
Депутат считает, что для борьбы с такими схемами необходимы комплексные меры.
"Родителям важно регулярно обсуждать с детьми правила безопасности в интернете, объяснять, почему нельзя делиться своими данными с незнакомцами, даже если они кажутся авторитетными. Со стороны маркетплейсов и онлайн-игровых платформ требуется активное внедрение механизмов контроля и мониторинга подозрительных транзакций. Со своей стороны мы продолжим трансформацию законодательства в части борьбы с мошенничеством – как телефонным, так и реализуемым онлайн", - заключил он.
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