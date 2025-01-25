https://ria.ru/20250125/morspassluzhba-1995450805.html

Специалисты откачали мазут из кормовой части "Волгонефти-239"

Специалисты откачали мазут из кормовой части "Волгонефти-239" - РИА Новости, 25.01.2025

Специалисты откачали мазут из кормовой части "Волгонефти-239"

Морспасслужба откачала мазут из кормовой части танкера "Волгонефть-239" раньше срока, сообщил вице-премьер Виталий Савельев, чьи слова привела пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:02:00+03:00

2025-01-25T12:02:00+03:00

2025-01-25T16:22:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

виталий савельев

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Морспасслужба откачала мазут из кормовой части танкера "Волгонефть-239" раньше срока, сообщил вице-премьер Виталий Савельев, чьи слова привела пресс-служба правительства."Специалисты Морспасслужбы Минтранса России раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года. Начата зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации", — говорится в заявлении. Специалисты восстановили штатное оборудование "Волгонефть-239", в том числе систему насосов и разогрева груза. Для того чтобы мазут приобрел текучесть, его температура должна была достичь 45 градусов.Для обеспечения экологической безопасности района до начала работ задействовали аварийно-спасательный флот. Он установил боновые заграждения, что позволило локализовать нефтепродукты и предотвратить дальнейшее загрязнение моря.С 19 по 25 января из кормовой части в битумовозы откачали около полутора тысяч тонн мазута, после чего его перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.Савельев поблагодарил участников сложной технологической операции: моряков, водолазов, дорожников, железнодорожников, волонтеров, компанию ОТЭКО, сотрудников региональных и федеральных органов власти."В распоряжении капитана морского порта Тамань указано, что до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены", — уточнил вице-премьер.Разработать проект по утилизации кормовой части танкера, стоящего на мели у мыса Панагия, должны до 30 января.Разлив мазута в Черном мореВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных районах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

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https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

https://ria.ru/20250124/mazut-1995339340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, виталий савельев