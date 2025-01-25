https://ria.ru/20250125/minoborony-1995432395.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.01.2025
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили за ночь один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T07:18:00+03:00
2025-01-25T07:18:00+03:00
2025-01-25T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/granitsy-1995429677.html
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Брянской областью