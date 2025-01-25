https://ria.ru/20250125/minoborony-1995431585.html

Тыловики "Центра" построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО

Тыловики "Центра" построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2025

Тыловики "Центра" построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО

Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск "Центр" организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий продовольствием... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T06:30:00+03:00

2025-01-25T06:30:00+03:00

2025-01-25T06:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск "Центр" организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий продовольствием передовые подразделения, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Специалисты материально-технического обеспечения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий хлебобулочными изделиями военнослужащих передовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции, а также мирного населения освобожденных от оккупации украинских боевиков населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что хлебокомбинат способен работать на различных видах топлива и представляет собой систему из нескольких помещений, расположенных ниже уровня земли, укрепленных внутри и соединенных длинными коридорами.

https://ria.ru/20241211/voennye-1988528336.html

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министерство обороны рф (минобороны рф)