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Тыловики "Центра" построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:30 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/minoborony-1995431585.html
Тыловики "Центра" построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО
Тыловики "Центра" построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2025
Тыловики "Центра" построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО
Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск "Центр" организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий продовольствием... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T06:30:00+03:00
2025-01-25T06:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск "Центр" организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий продовольствием передовые подразделения, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Специалисты материально-технического обеспечения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий хлебобулочными изделиями военнослужащих передовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции, а также мирного населения освобожденных от оккупации украинских боевиков населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что хлебокомбинат способен работать на различных видах топлива и представляет собой систему из нескольких помещений, расположенных ниже уровня земли, укрепленных внутри и соединенных длинными коридорами.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Тыловики "Центра" построили заглубленный хлебокомбинат в зоне СВО

Минобороны: Тыловики группы "Центр" построили заглубленный хлебокомбинат

© РИА Новости / Сергей АверинВыпечка хлеба
Выпечка хлеба - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Выпечка хлеба. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск "Центр" организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий продовольствием передовые подразделения, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Специалисты материально-технического обеспечения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" организовали заглубленный временный хлебокомбинат, обеспечивающий хлебобулочными изделиями военнослужащих передовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции, а также мирного населения освобожденных от оккупации украинских боевиков населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что хлебокомбинат способен работать на различных видах топлива и представляет собой систему из нескольких помещений, расположенных ниже уровня земли, укрепленных внутри и соединенных длинными коридорами.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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