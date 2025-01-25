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Специалисты приступили к очистке танков и помещений на "Волгонефти-239" - РИА Новости, 25.01.2025
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17:21 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/mazut-1995476220.html
Специалисты приступили к очистке танков и помещений на "Волгонефти-239"
Специалисты приступили к очистке танков и помещений на "Волгонефти-239" - РИА Новости, 25.01.2025
Специалисты приступили к очистке танков и помещений на "Волгонефти-239"
Специалисты приступили к финальной очистке танков и внутренних помещений от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T17:21:00+03:00
2025-01-25T17:21:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
краснодарский край
россия
виталий савельев
крушение двух танкеров в керченском проливе
черное море
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к финальной очистке танков и внутренних помещений от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, сообщил оперштаб Краснодарского края. В субботу вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239". "Специалисты Морского судового сервиса приступили к зачистке танков "Волгонефть-239" от остатков нефтепродуктов. Это следующий этап работы после того, как основной груз откачали из емкостей судна с опережением графика", - говорится в сообщении. Из основных и балластных танков предстоит удалить все остатки мазута и его смеси перед началом работ по утилизации судна. Специалисты Морского судового сервиса просверливают отверстия между основными и балластными танками с помощью сухого бурения. Такой способ является в данной ситуации безопасным и эффективным. Далее специалисты вскрывают фрагменты стенок между емкостями танкера. После чего точечно собирают остатки нефтепродуктов и смеси мазута разной концентрации. Для удаления с судна все собранное также перекачивают в битумовозы, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250124/krushenie-1995235681.html
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тамань (станица)
краснодарский край
россия
черное море
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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, россия, виталий савельев, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море
Происшествия, Тамань (станица), Краснодарский край, Россия, Виталий Савельев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Черное море
Специалисты приступили к очистке танков и помещений на "Волгонефти-239"

Морспасслужба приступила к очистке танков и помещений на корме "Волгонефти-239"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалисты Морспасслужбы
Специалисты Морспасслужбы - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Специалисты Морспасслужбы
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к финальной очистке танков и внутренних помещений от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, сообщил оперштаб Краснодарского края.
В субботу вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239".
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24 января, 01:28
"Специалисты Морского судового сервиса приступили к зачистке танков "Волгонефть-239" от остатков нефтепродуктов. Это следующий этап работы после того, как основной груз откачали из емкостей судна с опережением графика", - говорится в сообщении.
Из основных и балластных танков предстоит удалить все остатки мазута и его смеси перед началом работ по утилизации судна. Специалисты Морского судового сервиса просверливают отверстия между основными и балластными танками с помощью сухого бурения. Такой способ является в данной ситуации безопасным и эффективным.
Далее специалисты вскрывают фрагменты стенок между емкостями танкера. После чего точечно собирают остатки нефтепродуктов и смеси мазута разной концентрации. Для удаления с судна все собранное также перекачивают в битумовозы, добавляют власти.
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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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24 января, 15:02
 
ПроисшествияТамань (станица)Краснодарский крайРоссияВиталий СавельевКрушение двух танкеров в Керченском проливеЧерное море
 
 
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